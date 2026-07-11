Influencer falleció tras caer de un edificio: Autoridades investigan el caso

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte de una popular influencer y creadora de contenidos tras caer de un edificio. Conoce todos los detalles del caso que ha causado conmoción en el mundo digital y entre sus seguidores.

Muere influencer tras caer de un edificio: Esto se sabe

El mundo digital se ha visto remecida por una lamentable noticia. De acuerdo a los últimos reportes, la influencer y creadora de contenido brasileña identificada como Kauana Bilhar murió a los 26 años tras caer desde el piso 27 de un edificio en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, donde residía desde hacía aproximadamente dos años.

El caso ha causado conmoción entre sus seguidores y permanece bajo investigación, mientras la Policía busca esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la joven creadora de contenido conocida por compartir videos relacionados con viajes, moda y estilo de vida.

Hasta el momento, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos no han determinado cómo ocurrió el hecho. Las diligencias siguen en curso, aunque no descartan un posible homicidio, puesto que la caída se produjo desde el balcón de la habitación de la influencer brasileña.

Investigan la muerte de Kauana Bilhar, modelo brasileña

La madre de Kauana Bilhar viajó a Dubái para acompañar la investigación y avanzar con el traslado de los restos de su hija a su país natal, Brasil. Asimismo, se reveló que un equipo forense selló el departamento donde Kauana vivía para recolectar pruebas.

El medio 'The Sun' detalló que la pareja de Bilhar, Barbara Abrantes, se encontraba presuntamente dentro del departamento cuando ocurrió la caída y fue quien comunicó a la familia sobre la muerte de la joven influencer. La noticia conmocionó a sus amigos y familiares, quienes describieron a la brasileña como una persona "leal y dulce".

"El dolor que deja su partida es inmenso y el vacío que deja es imposible de explicar. Siempre atesoraré cada recuerdo, cada sonrisa y cada momento que compartimos", dijo Gabriel Duarte, amigo de Kauana, quien la recordó como "una dulzura que jamás olvidaré".

Ministerio de Relaciones Exteriores sigue el caso Kauana

Darla Bilhar, madre de la influencer, lanzó un video en Instagram pidiendo respeto por la memoria de su hija y lamentó los comentarios malintencionados que circularon tras la tragedia. "Ella no puede más responder a las acusaciones, comentarios maliciosos, las historias que están siendo creadas sobre ella", expresó.

En medio de esta dolorosa pérdida, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó que, a través de la Embajada en Abu Dhabi, brinda asistencia consular a la familia de Kauana y sigue de cerca el caso.

Kauana Bilhar acumulaba más de 20 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que mostraba fotografías de sus viajes, colaboraciones y momentos de su vida cotidiana. La noticia de su muerte tras caer de un edificio dejó entristecidos a sus seguidores, quienes piden a las autoridades investigar el caso.