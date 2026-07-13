Pedro Gallese volvió a Matute y habló de su posible regreso a Alianza Lima: "¿Por qué no?"

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pedro Gallese volvió a pisar Matute, pero esta vez con la camiseta de Deportivo Cali. Pese a estar en el equipo rival, el arquero fue recibido entre aplausos por la hinchada de Alianza Lima y hasta dejó abierta la posibilidad de regresar al club en el futuro.

Pedro Gallese volvió a Matute

Pedro Gallese volvió a pisar el estadio Alejandro Villanueva después de varios años, pero esta vez lo hizo como rival. El arquero peruano llegó a Matute con la camiseta de Deportivo Cali para disputar un amistoso internacional frente a Alianza Lima.

Esta vez estuvo del lado rival, pero eso no impidió que la hinchada blanquiazul lo ovacionara. Gallese agradeció el recibimiento y confesó que volver a Matute siempre le mueve muchas emociones.

Tras el encuentro, Pedro Gallese destacó lo especial que fue volver al recinto de La Victoria y reencontrarse con una afición que guarda un vínculo especial con él.

"Contento de regresar otra vez a Matute con la fiesta que siempre da Alianza. Estoy agradecido con la hinchada, muy emocionado de jugar otra vez aquí. Esta vez me tocó jugar en contra, pero es la preparación que también nosotros necesitamos para nuestro día con el club", comentó.

¿Gallese puede volver a Alianza?

Terminó el partido y llegó la pregunta que muchos hinchas estaban esperando: ¿Volverá algún día a Alianza Lima? Gallese respondió y dejó abierta esa posibilidad.

"Alianza siempre me ha tratado muy bien y por qué no en un futuro un regreso. Queremos clasificar al Mundial, ojalá con el profe lleguemos otra vez"



Pedro Gallese, arquero Deportivo Cali



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Lejos de cerrar esa puerta, el portero nacional dejó abierta la opción de volver en algún momento de su carrera y recordó el buen trato que siempre recibió por parte del club.

"Alianza siempre me ha tratado muy bien y ¿por qué no? Seguro en un futuro regreso. Sentí mucha emoción con el aplauso en las tribunas. Uno se emociona con el hecho de jugar aquí y con el cariño del hincha más todavía", afirmó.

Por ahora, Gallese está metido de lleno en su etapa con Deportivo Cali. Sin embargo, sus declaraciones ilusionaron a los hinchas de Alianza Lima, que ya sueñan con verlo otra vez defendiendo el arco de Matute.

Gallese habla de la selección peruana

Además de su reencuentro con Alianza Lima, Pedro Gallese se refirió al presente de la selección peruana y aseguró que el objetivo principal sigue siendo volver a una Copa del Mundo.

El arquero destacó el trabajo del técnico Mano Menezes y señaló que el grupo mantiene la ilusión de regresar al máximo torneo internacional. "Uno siempre se prepara para estar bien en la selección. Queremos regresar a lo más alto que es clasificar al Mundial", expresó.

Así, Pedro Gallese cerró una jornada especial en Matute, donde volvió a sentir el cariño de la hinchada de Alianza Lima y dejó abierta la posibilidad de un futuro regreso al club que defendió en 2019.