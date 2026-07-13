PROPUESTA formal: Maxloren Castro captó interés del Genk de Bélgica y del Brighton

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El interés es real. Maxloren Castro, extremo de Sporting Cristal podría continuar su carrera en el 'Viejo Continente'. Su entorno ha recibido el interés y propuestas de dos clubes del continente europeo, el Brighton Hove & Albion de la Premier League de Inglaterra y del KRC Genk de la Jupiler Pro League de Bélgica.

Genk envió oferta formal

En las últimas horas se hizo conocer que el KRC Genk de Bélgica fue el club que alcanzó una propuesta formal hacia el jugador nacional, y se encuentran muy cerca de las condiciones que exige Sporting Cristal para autorizar la transferencia. Cabe recordar que Castro aún tiene tiene contrato firmado con tienda 'celeste' hasta diciembre del 2026.

Las negociaciones entre ambas instituciones siguen en curso y, si se mantiene el consenso alcanzado entre las partes, el acuerdo podría concretarse en los próximos días. En esta liga del mundo, se suele fichar jugadores de corta edad, pero con proyección, como sucede en Países Bajos o Portugal.

Brighton le hace seguimiento

Al interés de los belgas, se sumo el del Brighton Hove & Albion de la primera división de Inglaterra. El club británico aún no extendió una propuesta inicial, pero, si ha efectuado consultas para conocer la situación actual ante una posible transferencia y acerca de sus circunstancias personales de Maxloren.

'Las Gaviotas' le realizan un seguimiento detallado de la evolución de Castro desde hace varios meses y mantiene una evaluación permanente de su desempeño.

Las estadísticas de Maxloren Castro este 2026

En este primer semestre en Sporting Cristal, Castro disputó Copa Libertadores, el Torneo Apertura y la Copa de la Liga. Acumulando un total de 27 partidos jugados, anotando cuatro goles y dos asistencias. Con el club rimense quedó en la posición 12 de la tabla con 19 puntos.

Además, fue convocado por Mano Menezes en los últimos amistosos de la selección peruana frente a España y Haití, ingresó desde el banquillo en ambos encuentros.

Maxloren Castro, seleccionado europeo, es pretendido por clubes de Europa

Maxloren Castro está bajo el ojo de clubes europeos, que ya mostraron intención de contar con él. El KRC Genk envió una propuesta formal a Sporting Cristal, parámetros económicos y deportivos están cerca a las pretenciones del equipo peruano. Mientras que, el Brighton de Inglaterra, también la hace monitoreo y viene inquiriendo la actualidad del deportista nacional.