Venezuela: Número de fallecidos por doble terremoto supera los 4 000, según reportes oficiales

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, brindó este viernes 10 de julio, un nuevo balance sobre los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron la región central del país el pasado 24 de junio.

A consecuencia los movimientos sísmicos, diversos líderes mundiales y presidentes de la región continúan expresando su total apoyo al Gobierno venezolano para intensificar las labores de rescate y entregar ayuda humanitaria en favor de las personas damnificadas.

Cifra de fallecidos y heridos sigue en aumento

Tal como viene ocurriendo desde la semana última, a través de su cuenta de "X", Jorge Rodríguez reveló que la cifra de fallecidos asciende a 4 118; asimismo, se reportan 16 740 heridos y 6 462 personas rescatadas con vida. Del mismo modo, el reporte señala que 86 794 familias han recibido asistencia, mientras que 17 907 personas han quedado sin vivienda, a consecuencia del doble terremoto.

El comunicado también menciona, que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron completamente. Además, se han contabilizado 1 171 réplicas desde el inicio de la emergencia.

Con referente a las labores de rescate, 3 454 rescatistas de diferentes partes del mundo, 30 076 efectivos locales y 28 843 voluntarios, están asumiendo esta misión para hallar la mayor cantidad supervivientes entre los escombros.

Asimismo, el Gobierno venezolano ha habilitado 89 refugios transitorios para albergar a los damnificados, los cuales están ubicados -en su mayoría- en el estado de La Guaria, Caracas, Miranda, Carabobo, y los otros estados afectados.

Delcy Rodríguez promulga Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó el Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con la finalidad de atraer mayor inversión privada, tanto nacional como internacional, bajo los lineamiento aprobados en la Asamblea Nacional.

"Después de 83 años hemos firmado el Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 1 389 resoluciones fueron estudiadas y analizadas para convertir las reservas de Venezuela en el desarrollo de nuestro país", puntualizó.

En ese sentido, con el nuevo esquema, las empresas privadas podrán asumir la gestión integral de actividades primarias -exploración, extracción y transporte- bajo su propio costo y riesgo, función que era antes del Estado.

Mientras que, las empresas mixtas podrán encargarse de la administración operativa, aún cuando Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) mantenga la participación mayoritaria en sus acciones, tal como lo exige la legislación.

Finalmente, otro cambio relevante es la incorporación de mecanismos de arbitraje internacional para resolver disputas contractuales, una demanda histórica de las empresas extranjeras que abandonaron Venezuela tras las expropiaciones del régimen chavista.