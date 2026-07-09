Venezuela: Delcy Rodríguez anuncia actualización de reglas del sector petrolero tras 83 años

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez actualizó el reglamento que permitirá aplicar la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La normativa desarrolla los cambios aprobados por la Asamblea Nacional.

Además establece las reglas para atraer inversión privada tanto nacional como internacional a un sector que durante más de dos décadas estuvo bajo un fuerte control estatal.

Un giro histórico en la industria

Durante un acto transmitido por el canal de propaganda Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que el reglamento fue elaborado tras analizar 1389 resoluciones y explicó que el objetivo es adecuar el marco regulatorio a la nueva legislación.

"Después de 83 años hemos firmado el Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Mil 389 resoluciones fueron estudiadas y analizadas para convertir las reservas de Venezuela en el desarrollo de nuestro país", declaró

La funcionaria señaló que los recursos generados serán utilizados para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas. (Difusión)

La funcionaria también sostuvo que el nuevo instrumento busca consolidar a Venezuela como una "potencia energética" y convertir las reservas petroleras en una fuente de crecimiento económico y bienestar social.

"Venezuela potencia energética es nuestro objetivo y aquí habrán también los recursos para la recuperación, la reconstrucción de nuestra patria luego del doblete sísmico del 24 de junio", dijo la presidenta.

¿Qué cambia con el nuevo marco legal?

Con el nuevo esquema, las empresas privadas podrán asumir la gestión integral de actividades primarias -exploración, extracción y transporte, bajo su propio costo y riesgo, función antes reservada a la estatal.

Mientras que las empresas mixtas podrán encargarse de la administración operativa aún cuando PDVSA mantenga la participación accionaria mayoritaria exigida por la legislación.

Otro cambio relevante es la incorporación de mecanismos de arbitraje internacional para resolver disputas contractuales, una demanda histórica de las empresas extranjeras que abandonaron Venezuela tras las expropiaciones chavistas.

El reglamento establece nuevas disposiciones técnicas. (Difusión)

El contexto político detrás de la reforma

Rodríguez asumió la presidencia encargada el 5 de enero de 2026, dos días después de la captura de Nicolás Maduro e impulsó de inmediato la apertura del sector energético como eje central de su gestión. Inclusive, sostuvo que el Gobierno mantendrá la ejecución de sus políticas energéticas pese al contexto que enfrenta el país.

"No nos detenemos. En medio de la tempestad, a pesar de las dificultades, nuestro pueblo se va a levantar y Venezuela renacerá con mucha más fuerza y en unión nacional", expresó

El gobierno venezolano aseguró que la medida busca modernizar la regulación petrolera, generar condiciones para atraer inversiones y facilite la participación de compañías energéticas que durante años redujeron sus operaciones debido al anterior modelo regulatorio.