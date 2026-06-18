Moscú es atacada con cientos de drones ucranianos: Su principal planta de refinería de petróleo resultó afectada

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El gobierno ucraniano liderado por Volodímyr Zelensky lanzó un sorpresivo ataque con drones a Rusia, considerado el más potente desde el inicio de la guerra entre países, en marzo de 2022.

Las ofensivas de Kiev perpetradas entre la noche del miércoles 17 y las primeras horas del jueves 18 de junio dejaron afectada una de las principales plantas de refinería de petróleo de Moscú, la cual abastece a más de un tercio de los servicios de la ciudad.

🇷🇺🇺🇦 | Uno de los videos más impresionantes de la guerra de Rusia y Ucrania: un misil impactó contra la tapa de un depósito de combustible en Moscú y la hizo volar por los aires. pic.twitter.com/BRj2uWb7fa — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 18, 2026

Consecuencia de los ataques ucranianos en tierras rusas

De acuerdo con lo revelado por el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, 200 drones impactaron contra objetivos a los alrededores de la ciudad. Mientras que, el Ministerio de Defensa de Rusia reportó que 1 000 drones y cuatro misiles de crucero fueron interceptados y destruidos.

El ataque ucraniano generó el cierre temporal de los cuatro aeropuertos de Moscú (Sheremétievo, Vnúkovo, Domodédovo y Zhukovski). En la región de Rostov, una persona murió tras recibir un impacto cuando se encontraba en un depósito de petróleo.

Del mismo modo, varias ciudades de la provincia de Moscú también se vieron afectadas. Según el reporte del gobernador Andréi Vorobiov, 17 personas han resultado heridas, entre ellas dos niños, detalló en sus redes.

En las localidades de Zhukovski, Elektrostal, Liúbertsy, Chéjov y Fatéyevo se reportaran daños materiales en diversas viviendas y establecimientos. Las atenciones están a cargo del Ministerio de Situaciones de Emergencia.

Zelensky se adjudica ataque en Moscú

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, adjudicó los ataques en Moscú a su Ejército. Las "sanciones de largo alcance" (como calificó lo perpetrado) son en "respuesta" a un reciente ataque ruso a Kiev, sostuvo.

"Una respuesta completamente justa a los ataques rusos contra nuestras ciudades y comunidades, y otro resultado importante del trabajo de nuestros guerreros en los objetos que alimentan la máquina de guerra rusa", escribió en "X".

Asimismo, expresó su deseo en "poner fin a esta guerra" y que Rusia debe tomar los "pasos necesarios" en la diplomacia, haciendo una comparativa con la firma del memorándum de entendimiento para el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que será refrendado este viernes 19 de junio en Ginebra, Suiza.

Finalmente, el mandatario ucraniano aseveró que todos sus socios han destacado la precisión y efectividad de sus ataques de mediano alcance y sanciones de largo alcance contra territorio ruso. Desde el Kremlin no han emitido respuesta alguna.