Donald Trump firma el acuerdo de entendimiento con Irán en el Palacio de Versalles

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, formalizaron un memorando de entendimiento durante una ceremonia realizada en el Palacio de Versalles, en Francia.

El acuerdo contempla un alto al fuego inmediato, la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de negociaciones para alcanzar un pacto definitivo en los próximos 60 días. La decisión ha generado expectativas internacionales, pero también críticas por las concesiones otorgadas a Teherán.

Trump e Irán firman pacto que busca poner fin a la guerra

El conflicto entre Estados Unidos e Irán dio un giro significativo luego de que ambos gobiernos firmaran un memorando de entendimiento destinado a poner fin a varios meses de enfrentamientos y tensiones en Oriente Medio. La firma se realizó en el Palacio de Versalles, en Francia, en el marco de las actividades vinculadas a la cumbre del G7.

Según informaron medios internacionales, el documento consta de 14 puntos y establece un alto al fuego inmediato entre ambas partes, además de una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo de paz permanente.

"Está firmado (...) lo firme en Versalles", se limitó a responder el mandatario cuando fue consultado por la prensa sobre la firma del acuerdo de entendimiento con Irán.

La firma llega después de varios anuncios previos sobre avances en las conversaciones. Trump realizó la firma al lado de su homólogo francés, Emmanel Macron, quien reaccionó con aplausos ante la firma, que posteriormente fue enviada vía correo a Teherán

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l'accord entre l'Iran et les États-Unis.



Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d'Ormuz.



C'est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes... pic.twitter.com/b1XgZrBv0m — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

Los compromisos incluidos en el memorando

Entre los principales puntos del acuerdo figura la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz , una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Asimismo, Estados Unidos se comprometió a levantar determinadas restricciones y avanzar en la liberación de activos iraníes congelados.

Por su parte, Irán ratificó su compromiso de no desarrollar armas nucleares y aceptó mantener mecanismos de supervisión internacional sobre su programa atómico. El memorando también prevé la creación de una mesa de negociación que trabajará durante los próximos 60 días para elaborar un acuerdo definitivo.

La firma del memorando entre Washington y Teherán representa uno de los movimientos diplomáticos más relevantes del año y podría marcar el inicio de una etapa de distensión en una de las regiones más conflictivas del mundo. Sin embargo, el éxito del acuerdo dependerá de que ambas partes cumplan los compromisos asumidos y logren transformar este entendimiento preliminar en una paz duradera.