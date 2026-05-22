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Policía incauta 200 mil pegatinas falsas del álbum oficial del Mundial 2026 de Panini

Autoridades brasileñas decomisaron miles de paquetes de figuritas falsas del Mundial 2026. En Perú, ya se reportan intentos de falsificación de stickers y álbumes, lo que enciende las alarmas entre coleccionistas.

Policía de Río de Janeiro incautó miles de estas figuras falsificadas.
Policía de Río de Janeiro incautó miles de estas figuras falsificadas. (Composición Exitosa)

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 22/05/2026

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La fiebre del Mundial 2026 no solo se vive en los estadios y tiendas oficiales, también en el mercado negro. En Brasil, las autoridades incautaron miles de paquetes de figuritas Panini falsificadas, en uno de los decomisos más grandes registrados hasta ahora en torno al álbum oficial.

El hallazgo confirma que la especulación y la falsificación se han convertido en un fenómeno paralelo que amenaza la experiencia de los coleccionistas.

El decomiso en Brasil

La operación se realizó cerca de Río de Jameiro, donde la policía detectó este enorme lote en el compartimiento de carga de un autobús interceptado en Nueva Iguazú por agentes de la Comisaría de Represión a los Crímenes contra la Propiedad Intelectual.

Allí, se dieron con la sorpresa de cargamento, posiblemente producido en Sao Paulo, con miles de sobres de figuritas falsificadas listos para ser distribuidos en mercados informales, así como cientos de camisetas de la selección brasileña igualmente replicadas.

Los paquetes imitaban el diseño original, pero presentaban diferencias en el acabado y en la calidad del papel. Según las autoridades, el material incautado estaba destinado a ser vendido a precios similares a los oficiales, lo que habría generado un perjuicio económico tanto para Panini como para los consumidores.

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La falsificación de figuritas no solo afecta el valor económico del álbum, también la confianza de los aficionados. Los coleccionistas invierten tiempo y dinero en completar las páginas, y la presencia de productos falsos puede arruinar la dinámica de intercambio. Además, las imitaciones suelen tener diferencias mínimas en tamaño, color y textura, lo que dificulta su detección a simple vista.

Falsificaciones también en Perú

Aunque en Perú no se han registrado decomisos tan grandes como el de Brasil, ya existen señales de alerta. Canales de YouTube como el de "Santo Brasa" han evidenciado que en Lima se están falsificando tanto stickers como álbumes completos.

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En un reciente video, el youtuber mostró cómo las figuritas especiales de la promoción con Coca-Cola han empezado a ser imitadas y vendidas a S/ 15 cada una. Entre las diferencias más notorias, señaló que las falsificaciones suelen ser ligeramente más grandes, más difíciles de despegar y carecen de la impresión del número y lugar en el álbum que sí traen las originales.

Asimismo, se han detectado ediciones falsas de los álbumes en tapa dura, ofrecidas al mismo precio que las oficiales, aprovechando la falta de información de los compradores. En el caso de las figuritas regulares, las imitaciones presentan una saturación de color mayor y un acabado más opaco, aunque la parte trasera ha sido copiada con tal precisión que complica la identificación.

El decomiso en Brasil y los reportes en Perú muestran que la fiebre del álbum ha abierto un mercado paralelo de falsificaciones. Mientras las autoridades brasileñas actúan con operativos de gran escala, en Lima los coleccionistas deben estar atentos a las diferencias mínimas que distinguen un sticker original de una imitación.

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