Petro anuncia que denunciará a quien lo acuse de la muerte del senador Miguel Uribe

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente Gustavo Petro respondió con firmeza a las acusaciones que lo vinculan , directa o indirectamente, con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Afirmó que la calumnia es un delito y que ante todo tomará las medidas legales para defenderse.

Rechazo a la manipulación política

Petro aseguró, por medio de la red social X (antes Twitter), que la investigación no arroja ningún elemento que sugiera o vincule directamente en el trágico suceso. El mandatario acusó a distintos sectores de instrumentalizar la muerte de Uribe para fines partidarios.

"La manipulación política hecha sobre el senador Miguel Uribe, estando en completa situación discapacidad, es asqueante y lo dije. Personas que no tienen respeto sobre la dignidad humana, y que están llenos de odio y quieren enceguecer al pueblo", indicó Gustavo Petro.

No debo dejarme calumniar, porque es un delito a la vista y tengo obligación como funcionario público de denunciar el delito.



No hay una sola prueba en la investigación que insinue, siquiera, que el gobierno es responsable del asesinato del senador Miguel Uribe.



La manipulación... pic.twitter.com/Z7NAk7nQKR — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 12, 2025

En ese sentido, para Petro el uso de la figura del senador en un contexto de confrontación política deshonra su memoria y el respeto que merece su deceso, generando rechazo en el mandatario. "No debo dejarme calumniar, porque es delito a la vista y tengo obligación como funcionario público de denunciar el delito", señaló el mandatario colombiano.

Uso de la defensa

El jefe de Estado enfatizó que su postura no responde solo a una defensa personal. Asimismo, Petro recalcó que las acusaciones infundadas afectan la credibilidad de las instituciones y generan un clima de polarización que perjudica al país.

"No hay una sola prueba en la investigación que insinue, siquiera, que el gobierno es responsable del asesinato del senador Miguel Uribe. La calumnia es delito y procedo a defender mi propia dignidad y la de mi familia, y la dignidad de mi pueblo", enfatizó Gustavo Petro.

Un llamado a la paz

En su mensaje, el presidente colombiano también habló desde una perspectiva más personal, señalando que, a pesar del dolor que causa la pérdida, no participará en dinámicas de odio. Además hizo un llamado a la paz , pidiendo a todos los sectores respetar la memoria del legislador.

"Desde aquí hago mi duelo y la reflexión, pero no voy a prestarme para actos de odio cuando el senador Miguel Uribe Turbay, necesita hoy es de paz, indicó el mandatario de Colombia

En medio de las campañas por parte del gobierno de Gustavo Petro para desmeritar la soberanía peruana sobre la isla Chinería queriendo generar un conflicto internacional, por medio de este pronunciamiento intenta frenar las acusaciones en su contra por la muerte del senador Miguel Uribe. El mandatario lo califica como una campaña de desprestigio en su contra.