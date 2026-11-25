25/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un vendaval destruyó parte de la sala de prensa y del área de dirección de carrera del Autódromo Internacional Zilmar Beux, en Cascavel, Paraná, Brasil. El hecho ocurrió la tarde del viernes 20, durante los preparativos para la 40.ª edición de la Cascavel de Oro.

Sin dejar heridos ni lesionados entre los presentes, la fuerza del viento rompió los ventanales ubicados sobre los boxes, derribó divisiones internas y desplazó mesas, computadoras, notebooks y otros elementos de trabajo en distintos sectores del recinto.

Video completo do Autódromo de Cascavel em 20/11/2026.



Microexplosão.



Detalhes, nunca fiquem em frente a janelas durante uma tempestade! pic.twitter.com/vJBsukqIkJ — TEMPO OESTE (@TempoOeste) November 25, 2026

Ráfagas de 66,2 km/h en Paraná causaron destrozos

Como se sabe, una cámara de seguridad registró el momento dentro del ambiente. Según el medio brasileño O Globo, antes de las ráfagas, el cielo se oscureció detrás de las ventanas y, segundos después, los vidrios cedieron mientras parte de la estructura interna caía sobre el suelo y el mobiliario.

"No tenemos idea de las fuerzas de la naturaleza y de lo pequeños que somos frente a todo esto. En pocos segundos, este ciclón se llevó vidrios de dos metros, arrojando todo lejos. A pesar del susto y de los daños, la Cascavel de Oro se realizó", escribió Daniel Gomes, fotógrafo vinculado al evento, en redes sociales.

Cabe mencionar que el Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná informó que las ráfagas alcanzaron los 66,2 kilómetros por hora a las 16.15. En esa línea, la inestabilidad climática también generó lluvias intensas y descargas eléctricas en la región durante toda la jornada.

Tras el paso del temporal, el piso quedó cubierto de fragmentos de vidrio y el equipamiento terminó desordenado.

Evento climático causó suspensión de actividades

Las personas que estaban dentro de la sala corrieron para resguardarse apenas el viento irrumpió en el lugar. Las imágenes mostraron cómo algunas divisiones se desprendieron y varios objetos fueron arrastrados por la presión del aire.

No obstante, las actividades programadas para el viernes fueron suspendidas debido a las condiciones meteorológicas y a los daños en las instalaciones. La organización reanudó el cronograma el sábado 21, jornada en la que se disputaron las carreras previstas.

Finalmente, el video del episodio comenzó a circular el martes 24 en medios locales y redes sociales. Las grabaciones permitieron observar cómo los presentes se alejaron de las ventanas y buscaron protección entre los muebles mientras el viento levantaba papeles, equipos y restos estructurales.