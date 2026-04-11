Congresista de EE. UU. exige que Delcy Rodríguez entregue "de inmediato" a Diosdado Cabello

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El congresista estadounidense Carlos Giménez lanzó este viernes un duro pronunciamiento contra el régimen venezolano, al exigir que la actual encargada del poder en Caracas, Delcy Rodríguez, entregue "de inmediato" a Diosdado Cabello a las autoridades de Estados Unidos.

La declaración se produce meses después de la captura de Nicolás Maduro y en medio de la presión internacional por la rendición de cuentas de los principales líderes chavistas.

La advertencia de Giménez

El legislador republicano, conocido por su férrea oposición al chavismo, recordó que Cabello es señalado como uno de los ejecutores más poderosos del régimen, vinculado a corrupción, represión y redes criminales que han desestabilizado la región.

"Diosdado Cabello es uno de los ejecutores más poderosos del régimen: está vinculado a la corrupción, la represión y redes criminales que han desestabilizado toda una región", escribió Giménez en X.

En su mensaje, añadió que la justicia no puede ser selectiva y que es "hora de terminar el trabajo", en referencia a la captura de Maduro y la necesidad de que otros altos dirigentes también enfrenten procesos judiciales.

🚨 Diosdado Cabello is one of the regime's most powerful enforcers—linked to corruption, repression, and criminal networks that have destabilized an entire region.



The interim dictator, Delcy Rodríguez, should immediately surrender him to U.S. authorities.



Accountability cannot... pic.twitter.com/j7BzjwC9gG — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) April 10, 2026

Desde la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Estados Unidos ha reforzado su ofensiva contra las figuras clave del chavismo. La DEA actualizó el afiche de recompensa por Cabello, ofreciendo 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

En el caso de Maduro, la recompensa había sido de 50 millones, y tras su arresto el cartel fue modificado con la palabra "CAPTURED" sobre su rostro.

Cabello, actual ministro de Interior del régimen, enfrenta acusaciones en EE. UU. por conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y uso de armas automáticas en el marco de delitos de narcotráfico. Maduro enfrenta cargos similares y ya se declaró "no culpable" en su primera audiencia en Nueva York.

El rol de Delcy Rodríguez

Giménez apuntó directamente a la mandataria venezolana, quien asumió el mando tras la captura de Maduro y ha seguido las instrucciones del gobierno de Donald Trump en la administración de Venezuela. Para el congresista, su responsabilidad es entregar a Cabello y demostrar que la justicia se aplica de manera completa.

"La dictadora interina, Delcy Rodríguez, debería entregarlo de inmediato a las autoridades de Estados Unidos", puntualizó Giménez.

El llamado de Carlos Giménez intensifica la presión sobre el régimen venezolano y coloca a Diosdado Cabello en el centro de la agenda internacional. Mientras Maduro enfrenta su proceso judicial en Nueva York, la exigencia de que Cabello sea entregado refleja la intención de Washington de cerrar el círculo sobre las principales figuras del chavismo.