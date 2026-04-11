Trump festeja el regreso de la misión Artemis II y apunta a su próximo objetivo: "Siguiente paso, Marte"

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras el exitoso retorno de los astronautas de la misión Artemis II a la Tierra, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump felicitó a la tripulación en sus redes sociales y, como parte de su ambicioso plan en el espacio, señaló al planeta rojo como su próximo objetivo. "¡Lo volveremos a hacer y, después, el siguiente paso será Marte!" , dijo.

Trump apunta a Marte tras éxito de Artemis II

En su mensaje, difundido por la plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense celebró el regreso del hombre a la Luna después de 50 años y manifestó su orgullo como mandatario de su nación.

"Enhorabuena a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. ¡Todo el viaje ha sido espectacular, el aterrizaje ha sido perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, no podría estar más orgulloso!", sostuvo la máxima autoridad de EE.UU.

La capsula Orion, con los cuatro astronautas a bordo, amerizó en el Océano Pacífico el pasado viernes 10 de abril tras un largo de viaje de 10 días por el espacio, en el cual sobrevoló el satélite natural a una distancia récord y presenció zonas no exploradas de su superficie no visible.

Trump felicitó a los astronautas de Artemis II tras su regreso a la Tierra

EE.UU. a contra tiempo en el espacio

Si bien el mandatario estadounidense ha reiterado desde su anterior gobierno su interés por un viaje tripulado a Marte, la realidad es que los plazos del programa Artemis hacen improbable que se materialice durante su mandato.

Según el cronograma del programa lunar de la NASA hasta la fecha, la misión Artemis III será un viaje no tripulado a la órbita terrestre de la Luna previsto para 2027. Su objetivo será comprobar si la nave Orion puede acoplarse con éxito a las naves espaciales comerciales que llevarán a los astronautas a la Luna.

Mientras tanto, el lanzamiento de Artemis IV, la misión definitiva que pondrá al hombre en la superficie del satélite (exactamente en su Polo Sur), se tiene previsto para principios de 2028. Solo se llevará a cabo en caso de comprobarse el éxito de los viajes anteriores y si no surgen otro tipo de retrasos técnicos o logísticos.

De esta manera, el regreso de la tripulación de Artemis II a la Tierra marca un precedente para Estados Unidos en la nueva carrera espacial hacia la Luna y otros mundos.