Polémica en la ONU: Cuba, China y Nicaragua son elegidos para vigilar organizaciones de derechos humanos

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) eligió este último 8 de abril, entre diversos países, a Cuba, China y Nicaragua como miembros del Comité de ONG, el órgano encargado de decidir qué organizaciones de la sociedad civil obtienen estatus consultivo para participar en instancias del sistema multilateral.

La decisión generó una ola de críticas por el historial de represión y violaciones de derechos humanos de estos gobiernos, que ahora tendrán poder para aprobar o bloquear la acreditación de diversas ONG que deseen contar con aval dentro del órgano internacional.

Función del comité

El Comité de ONG es considerado la "puerta de entrada" institucional para que las organizaciones de la sociedad civil puedan intervenir en debates y procesos dentro de Naciones Unidas.

Sin esa acreditación, muchas ONG quedan excluidas de espacios de incidencia internacional. Por ello, la elección de países con severas restricciones a la libertad cívica ha sido vista como una contradicción respecto al mandato de la ONU en materia de derechos humanos.

"Las dictaduras tendrán mayoría"

Diversos observadores y organizaciones han cuestionado la decisión, subrayando que, por ejemplo, el régimen cubano, que controla férreamente la actividad de las ONG en su territorio, ahora decidirá sobre la participación de entidades independientes en la ONU. Algunos destacan la paradoja de que gobiernos señalados por censura y persecución sean los encargados de supervisar a quienes los denuncian.

Por su parte, UN Watch, organismo con aval dentro de la ONU, fue más allá y responsabilizó también a las democracias que permitieron la elección. Su director, Hillel Neuer, advirtió que la decisión "pone en riesgo la credibilidad del sistema multilateral", ya que gobiernos que persiguen activistas en sus propios países tendrán poder de veto sobre organizaciones críticas.

"Esto significa que las dictaduras tendrán mayoría en el comité para negar la acreditación ante las Naciones Unidas a organizaciones independientes que denuncien sus violaciones de los derechos humanos, y para acreditar a más grupos fachada falsos creados por los regímenes", dijo Neuer.

Respuesta oficial de Estados Unidos

El embajador estadounidense Dan Negrea también expresó su rechazo a la elección. En su explicación de posición ante la ONU, señaló que la inclusión de regímenes autoritarios en el Comité de ONG socava la misión de Naciones Unidas y advirtió que este tipo de decisiones debilitan la confianza de la comunidad internacional en el organismo.

Negrea insistió en que la ONU debe garantizar que las voces de la sociedad civil sean escuchadas y no silenciadas por gobiernos que "continúan reprimiendo a sus ciudadanos" en sus propios territorios.

Reacción del embajador Dan Negrea.

La polémica elección de Cuba, China y Nicaragua para el Comité de ONG de la ONU refleja tensiones profundas en el sistema multilateral. Las críticas recogidas coinciden en que la decisión contradice la misión de proteger derechos humanos y abre dudas sobre la credibilidad de Naciones Unidas.

El desenlace dependerá de cómo se ejerza este nuevo rol y de si las ONG independientes logran mantener su voz en los espacios internacionales.