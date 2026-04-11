Papa León XIV lanza fuerte clamor a jefes mundiales por la paz: "Basta de idolatría del yo, basta de guerra"

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante una multitudinaria vigilia en la Basílica de San Pedro, el papa León XIV pronunció un mensaje contundente contra la guerra y la "idolatría del poder". Ante miles de fieles, el pontífice pidió abandonar la lógica de la fuerza y abrazar la esperanza y el amor como caminos hacia la paz, en un discurso que rápidamente se convirtió en referencia internacional.

El papa advirtió que la humanidad atraviesa una hora dramática y que la violencia no puede seguir siendo el lenguaje dominante en las relaciones internacionales. Subrayó que la verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida y no en la ostentación de poder ni en la idolatría del dinero.

¿Un mensaje para Trump?

Aunque no mencionó directamente a Estados Unidos ni a su presidente, la frase sobre la "idolatría de uno mismo" fue interpretada por diversos usuarios como una crítica implícita a actitudes de culto personal y prepotencia que han sido asociadas a Donald Trump. El pontífice insistió en que la idolatría ciega y divide, mientras que la fe ilumina y une.

"¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida."

El que reza es consciente de sus propios límites, no mata ni amenaza con la muerte. En cambio, está sometido a la muerte quien ha dado la espalda al Dios vivo, para hacer de sí mismo y de su propio poder el ídolo mudo, ciego y sordo (Sal 115,4-8), al cual sacrificar todo valor y... — Papa León XIV (@Pontifex_es) April 11, 2026

La oración por la paz

El papa también destacó el papel de la oración como herramienta de transformación. Señaló que rezar es reconocer los propios límites y abrirse a las posibilidades infinitas de Dios, lo que permite "romper las cadenas del mal" y poner pensamientos, palabras y obras al servicio del Reino de Dios.

"El que reza es consciente de sus propios límites, no mata ni amenaza con la muerte. En cambio, está sometido a la muerte quien ha dado la espalda al Dios vivo, para hacer de sí mismo y de su propio poder el ídolo mudo, ciego y sordo."

El pontífice cerró su mensaje con un llamado a la esperanza, destacando que incluso una pizca de fe puede sostener a la humanidad en tiempos difíciles.

"La guerra divide, la esperanza une. La prepotencia pisotea, el amor levanta. La idolatría ciega, el Dios vivo ilumina. Basta un poco de fe, una pizca de fe, queridos hermanos, para afrontar juntos, como humanidad y con humanidad, esta hora dramática de la historia."

"Basta ya de la exhibición de la fuerza, basta ya de la guerra. La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida".



El papa León XIV pidió terminar con "la idolatría de uno mismo y del dinero" en la Vigilia de Oración por la Paz en la Basílica de San Pedro. pic.twitter.com/bT248XxXeN — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) April 11, 2026

El discurso se produjo en medio de negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán y tras nuevos ataques israelíes contra objetivos de Hezbollah en Líbano, lo que acentuó el peso de sus palabras. Además, el papa prepara una gira de once días por África, donde abordará temas de paz, desigualdad y derechos humanos.

El mensaje de León XIV se erige como un llamado urgente a frenar la idolatría del poder y la lógica de la guerra. Con frases directas y gestos pastorales, busca colocar la paz en el centro de la agenda global, recordando que la verdadera fuerza no está en la violencia ni en la ostentación, sino en el servicio a la vida y en la esperanza compartida.