Artemis II: ¿Los astronautas sufrieron cambios físicos al regresar a la Tierra tras su histórico sobrevuelo lunar?

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La misión Artemis II regresó a la Tierra ayer viernes al completar un viaje de diez días en el espacio, durante el cual volaron alrededor de la Luna. Al amerizar en el océano Pacífico, sus tripulantes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen empezaron un estricto protocolo médico para analizar si sufrieron cambios en sus cuerpos debido a la microgravedad.

Esto pasó en los cuerpos de los tripulantes de Artemis II

En su objetivo de poder realizar un sobrevuelo en la órbita del satélite natural de nuestro planeta, cada uno de los astronautas que viajaron en la nave Orion debieron adaptarse a un entorno sin gravedad, por tal motivo el cuerpo funciona de forma muy distinta. Dichas circunstancias provocan que la masa corporal y la densidad ósea se reduzcan con rapidez.

Según información de la NASA, uno de los primeros cambios que podrían experimentar los tripulantes al regresar al planeta sería la dificultad para mantenerse de pie o caminar con estabilidad. El motivo está en que el sistema vestibular, encargado del equilibrio, deberá acostumbrarse nuevamente al peso normal del cuerpo sobre la Tierra.

No obstante, esto puede verse reflejado en mareo, náuseas, desorientación y la sensación de debilidad en las primeras horas después del amerizaje. Además, puede ocurrir la pérdida temporal de fuerza muscular por lo que piernas, espalda y articulaciones reducen su esfuerzo e inclusive provocaría una disminución en la masa muscular.

Asimismo, la exposición a la microgravedad también impacta en la distribución de los líquidos en el cuerpo por lo que provoca hinchazón en el rostro, cambios en los ojos y vasos sanguíneos, lo que se conoce como "efecto cara de luna".

También, se debilita el sistema inmunológico, por lo que los cuatro astronautas son más vulnerables a infecciones.A su vez, la densidad ósea también se ve afectada, aunque en una misión de 10 días, el cambio no se observa tan pronunciado como en estadías más prolongadas.

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Los cuatro astronautas de la misión @NASAArtemis II han sido evacuados con éxito de la nave espacial Orion tras su amerizaje y se encuentran ahora a bordo del buque USS John P. Murtha. A continuación, serán trasladados a la enfermería, donde se les realizarán los exámenes... pic.twitter.com/hXRtxOxPug — NASA en español (@NASA_es) April 11, 2026

El protocolo que activó la NASA tras el regreso de Artemis II

Apenas amerizó la nave Orión con paracaídas en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, al promediar las 7 y 7 de la noche (hora peruana), la NASA activó un protocolo estricto para cuidar la salud de la tripulación.

Fueron extraídos de la cápsula dentro de las dos horas posteriores al amerizaje y los trasladaron al buque USS John P. Murtha, donde recibieron las primeras evaluaciones médicas. Después, se realizaron estudios más detallados en el Centro Espacial Johnson.

Finalmente, tras un viaje de 10 días a la Luna, se reveló que los integrantes de Artemis II se encuentran en completo estado saludable y ahora simplemente están dispuestos para volver a sus hogares; indicaron que la máxima prioridad es reunirlos con sus familias.