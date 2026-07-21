Lionel Messi llegó a Rosario tras perder la final del Mundial 2026: Descansará antes de volver al Inter Miami

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El astro argentino, Lionel Messi regresó a Rosario después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026. El capitán histórico arribó durante la madrugada en un vuelo privado, acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, para reunirse con su familia y descansar antes de retomar su actividad profesional.

Messi llegó a Rosario acompañado por su familia

El delantero argentino Lionel Messi llegó este martes a Rosario, luego de viajar desde Estados Unidos en un avión privado. El futbolista aterrizó durante la madrugada junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, tras finalizar su participación en el Mundial 2026.

Según Telefe Rosario, el avión en el que viajaba Messi aterrizó cerca de las 6:20 de la mañana. Después de su llegada, el capitán argentino se trasladó hacia su residencia ubicada en Kentucky Club de Campo, en Funes, donde permanecerá junto a sus familiares durante los próximos días.

El regreso del futbolista tuvo lugar después de la derrota de Argentina ante España por 1-0 en la final del Mundial 2026, disputada el domingo. A diferencia de sus compañeros, Messi no viajó con la delegación argentina hacia Buenos Aires y decidió dirigirse directamente a Rosario.

El plan de Messi tras la final del Mundial 2026

La llegada a Rosario representa el regreso del jugador a su ciudad natal después de la participación argentina en el torneo. Messi permanecerá unos días con su familia antes de continuar con sus compromisos profesionales y regresar a Estados Unidos.

El futbolista tiene previsto reincorporarse posteriormente al Inter Miami, club con el que continuará su carrera profesional tras finalizar la participación de Argentina en el Mundial 2026. Su llegada a Rosario ocurrió pocos días después de la final disputada ante España.

El delantero descansará junto a su familia.

El retorno también permitió el reencuentro de Messi con su entorno familiar en Argentina. Según los reportes difundidos tras su llegada, el jugador se trasladó desde el aeropuerto hacia Funes bajo un operativo de seguridad, sin realizar declaraciones públicas durante su arribo.

La presencia de Lionel Messi en Rosario se produce en un momento posterior a una nueva participación mundialista con Argentina. El delantero regresó acompañado por su familia y eligió pasar sus primeros días después del torneo en su ciudad natal, antes de retomar sus actividades con el Inter Miami.

Ante ello, Lionel Messi llegó a Rosario junto a su familia tras perder con Argentina la final del Mundial 2026 ante España. El futbolista permanecerá unos días en Funes y luego regresará a Estados Unidos para continuar sus compromisos con el Inter Miami.