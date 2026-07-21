Gavi pide que Leandro Paredes no sea sancionado por su pelea en la final del Mundial: "Al final, es fútbol"

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo dejó la consagración de la selección ibérica, sino también un polémico episodio protagonizado por Leandro Paredes y los españoles Eric García y Gavi.

Tras el pitazo final, el mediocampista argentino se enfrentó con ambos jugadores, generando imágenes que dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, lejos de pedir sanciones, Gavi sorprendió con declaraciones conciliadoras que buscan cerrar la polémica.

Sin rencores

El joven futbolista español explicó que no considera necesario que Paredes sea castigado por lo ocurrido. Señaló que entiende que las imágenes no son positivas, insistió en que la tensión y la violencia forman parte de la realidad del fútbol en momentos decisivos, reiterando que cualquier sanción debía aplicarse en el campo de juego y no de manera posterior.

"No creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea una buena imagen para los niños, pero también existe esa parte del fútbol que es un poco más violenta. Quizás lo más lógico sería expulsarlos durante el partido y nada más. Al final, todo es futbol", declaró Gavi tras la final.

"¿Deberían sancionar a los jugadores argentinos? No creo que deban ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los niños, pero hay esa parte de fútbol un poco más violenta.



Todo es fútbol y tiene que ser así siempre".



Gavi. ‼️🇪🇸 pic.twitter.com/OFnUiQKd8N — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 21, 2026

El altercado entre Paredes y los jugadores españoles se produjo cuando el argentino sujetó del cuello a Eric García y luego forcejeó con Gavi, que terminó en el suelo. Aunque se difundió la versión de una tarjeta roja, el árbitro Slavko Vinčić no registró ninguna expulsión en el acta oficial. La FIFA aclaró que no hubo sanción inmediata, aunque mantiene abierta una investigación disciplinaria sobre los disturbios.

No hay más conflicto ni comentarios

En sintonía con lo anterior, diversos medios confirmaron que es falso que Gavi haya hecho declaraciones ofensivas contra Argentina o sobre supuestos sobornos a la FIFA. Las frases que circularon en redes sociales fueron inventadas por cuentas paródicas y no corresponden a entrevistas reales, reforzando la importancia de distinguir entre información verificada y rumores.

LA PELEA DEL FINAL 🇦🇷🇪🇸



▶ Leandro Paredes fue a buscar los jugadores de España en el final del partido



🎥 _jsm44 pic.twitter.com/C3xbxhS1pP — Diario Olé (@DiarioOle) July 19, 2026

Las palabras de Gavi aportan un matiz clave en medio de la polémica: el propio jugador agredido no busca que Leandro Paredes sea sancionado, lo que reduce la presión pública sobre la FIFA y transmite un mensaje de madurez. Aunque la investigación disciplinaria sigue abierta, la postura del mediocampista español invita a dejar atrás el incidente y centrarse en la celebración de un título histórico para España. Para los hinchas, su actitud conciliadora refuerza la idea de que el fútbol debe recordarse por la pasión y los logros, más que por las sanciones posteriores.