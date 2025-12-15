Donald Trump firma orden ejecutiva que clasifica al fentanilo como "arma de destrucción masiva"

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva que declarará al fentanilo como un "arma de destrucción masiva" como medida de seguridad nacional en su país.

El fármaco usado para el tratamiento de dolores intensos y recetado cuando otros analgésicos no son eficaces, ha devenido en el uso de ciudadanos de forma irresponsable y criminal.

Con la firma de una nueva orden, Trump tendría un amplio manejo del tratamiento de alucinógenos en medio de su impulso por combatir el tráfico ilícito de drogas en Estados Unidos.

Fentanilo como "arma de destrucción masiva"

Estados Unidos, uno de los principales consumidores de estupefacientes, habría decidido controlar el consumo de fentanilo al declararlo como un "arma de destrucción masiva", según precisó Donald Trump.

Durante la entrega de la Medalla de Defensa de la Frontera con México a militares desplegados, Trump reveló que durante este lunes 15 de diciembre firmará una orden ejecutiva "para proteger al país de la devastación del mortal fentanilo que llega a nuestro país".

"Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es", declaró.

Intensifica lucha contra el narcotráfico

Con la firma de la nueva orden ejecutiva, el gobierno de Estados Unidos ha intensificado su postura en la lucha contra el narcotráfico al atacar uno de los opioides más potentes.

Trump aseguró que los que trafican este tipo de narcótico de forma ilegal en el territorio estadounidense lo hace con el propósito de matar a los ciudadanos de Estados Unidos. De ahí que sea considerada como un arma en contra de los estadounidenses. Según indicó, tal estupefaciente mata "entre 200 mil y 300 mil personas" cada año.

Desde mediados de agosto, Trump ha intensificado el despliegue militar bajo la premisa de un plan antidrogas que lo ha llevado a impulsar medidas militares en territorios fuera de su jurisdicción.

Recientemente anunció una siguiente fase en su lucha contra en narcotráfico en América Latina tras las incursiones marítimas que han tenido resultados positivos, según el mandatario.

"Erradicamos el 96 % de las drogas que llegan por agua. Y ahora estamos empezando por tierra y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder. Y no vamos a permitir que la gente destruya a nuestra juventud, a nuestras familias, precisó.

Donald Trump ha efectuado una nueva orden ejecutiva bajo la premisa de la lucha contra el narcotráfico tras anunciar que el fentanilo será considerada una "arma de destrucción masiva" en el territorio estadounidense.