Brasil: Fuerte viento derriba una réplica de la Estatua de la Libertad y genera alarma climática

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un episodio insólito y potencialmente peligroso se vivió este lunes en la ciudad de Guaíba, estado de Río Grande do Sul, Brasil, cuando un temporal de intensas ráfagas derribó una réplica de la Estatua de la Libertad instalada frente a una tienda de la cadena comercial Havan.

Videos difundidos en medios locales muestran cómo la estructura, de varios metros de altura, pierde estabilidad lentamente hasta desplomarse sobre la vía pública. El impacto ocurrió a escasos metros de un vehículo estacionado, evitando por muy poco un daño mayor. Afortunadamente, no había peatones ni tránsito inmediato en el lugar.

Daños del temporal

El derrumbe de la estatua se enmarca en un temporal que afectó a distintas zonas de Río Grande do Sul. Se reportaron caídas de árboles, daños en infraestructura y complicaciones en la circulación vial. Vecinos compartieron imágenes en redes sociales que evidencian la fuerza del viento y otros destrozos en la vía pública.

🇧🇷 | La réplica de la Estatua de la Libertad en Guaíba, Brasil, se desplomó hoy debido a fuertes ráfagas de viento.pic.twitter.com/JqHBgMk6Qm — Informa Cosmos (@InformaCosmos) December 15, 2025

Riesgo evidente

Aunque no hubo víctimas, el tamaño y peso de la estructura remarcaron el riesgo que representó el episodio. La réplica es parte de la identidad visual de las tiendas Havan, que suelen instalar estas figuras en sus sedes.

El desplome se convirtió rápidamente en una de las imágenes más compartidas del temporal, generando comentarios en torno a la seguridad de este tipo de instalaciones en zonas expuestas a fenómenos climáticos.

Estatua cayó a escasos metros de un automóvil.

Sin pronunciamiento oficial

Hasta el momento, no se han difundido declaraciones oficiales de las autoridades locales ni de la empresa propietaria respecto a peritajes o medidas posteriores. La cobertura periodística se ha concentrado en mostrar el registro visual del hecho y contextualizarlo dentro de la emergencia climática que golpea al sur de Brasil.

La caída de la réplica de la Estatua de la Libertad en Guaíba refleja la magnitud del temporal que afecta a Río Grande do Sul y expone la vulnerabilidad de estructuras emblemáticas frente a fenómenos climáticos extremos.

Aunque no hubo heridos, el episodio reaviva la discusión sobre prevención y seguridad urbana en un contexto de creciente inestabilidad meteorológica en la región.