Pokémon tendrá su primer AEROPUERTO TEMÁTICO: Conoce dónde está ubicado y la fecha de su INAUGURACIÓN

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Los ojos del mundo se posan en el continente asiático nuevamente tras el reciente anuncio de una innovadora propuesta turística inspirada en una de sus franquicias más exitosas a nivel mundial. A partir del 7 de julio, un suceso histórico ocurrirá en el mundo por la aparición del primer aeropuerto temático de 'Pokémon' en Japón.

¿A qué se debe que el aeropuerto use la temática de la exitosa franquicia?

Como parte de la creación de este aeropuerto, nace un principio de llamar la atención de los turistas, luego de una serie de desastres naturales que azotaron el país hace unos años. Dicho acontecimiento busca impulsar el turismo en la península de Noto.

En ese sentido, las autoridades japonesas explicaron que este proyecto forma parte de una estrategia para recuperar el flujo turístico en la región tras el terremoto y tsunami del 1 de enero de 2024, episodio que dejó más de 200 fallecidos y afectó gravemente la economía local.

La terminal aérea, ubicada en la prefectura de Ishikawa, cambiará oficialmente su nombre a Aeropuerto Noto Satoyama Pokémon With You. De esa forma, el establecimiento busca ofrecer una experiencia completamente inspirada en el universo de Pokémon desde el ingreso de los usuarios que visiten el lugar.

🇯🇵 | Así será el impresionante primer aeropuerto en Japón totalmente decorado con Pokémon. pic.twitter.com/GVlMycdWeC — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 15, 2026

Éxito de Pokémon a nivel global

La idea de la temática de este lugar se posiciona en el mundo por la exitosa franquicia de la serie de televisión y videojuego que tiene como protagonista a 'Pikachu', un dibujo animado que ha logrado captar la atención de diferentes generaciones a lo largo del tiempo.

Uno de los principales atractivos del nuevo aeropuerto será un gigantesco globo de 'Pikachu' colocado sobre un avión, una imagen pensada para convertirse en uno de los puntos más fotografiados por turistas y fanáticos de la saga japonesa.

Además, las instalaciones contarán con más de cien pokemones representativos del videojuego que serán distribuidos en diferentes espacios de la terminal aérea.

Elementos exclusivos en el aeropuerto

Incluso, el vestíbulo de llegada también tendrá figuras tridimensionales de los personajes 'Pikachu,' 'Plusle' y 'Minun', acompañadas de decoraciones inspiradas en los paisajes naturales y la cultura local de Noto.

Como parte de la experiencia temática, el aeropuerto incluirá un establecimiento de comida ambientado en 'Pokémon', una tienda oficial con artículos coleccionables y productos exclusivos que solo podrán adquirirse en esta terminal japonesa.

Finalmente, esta iniciativa aplicada en Japón permite que distintos seguidores de la franquicia quieran visitar el primer aeropuerto temático de 'Pokémon' en el mundo.