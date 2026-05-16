García Belaúnde advierte cambio electoral: "El antifujimorismo se ha reducido"

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En un diálogo con Exitosa, el político Victor Andrés García Belaunde menciona su visión frente al escenario político que se está desarrollando en el Perú, incluso brinda una opinión por la razón que el sector regional estaría favoreciendo al candidato Roberto sanchez

Víctor Andrés García Belaúnde analiza avance de Keiko Fujimori

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde se pronunció sobre el actual panorama político rumbo a la segunda vuelta presidencial y explicó las razones por las que, según su análisis, existe un importante respaldo regional hacia el candidato de izquierda Roberto Sánchez frente al crecimiento electoral de Keiko Fujimori.

Durante una entrevista con Exitosa, García Belaúnde señaló que una gran parte de la población de provincias siente que Lima concentra la mayoría de recursos y servicios del país, situación que influiría directamente en las preferencias electorales fuera de la capital.

Según indicó el exparlamentario, muchos ciudadanos de regiones alejadas consideran que los gobiernos han priorizado históricamente a Lima en temas fundamentales como salud, educación y servicios públicos.

"El provinciano no le interesa que un alcalde de Lima, que trabaja para Lima, sea presidente del Perú de todos los peruanos", afirmó García Belaúnde durante el diálogo.

Asimismo, sostuvo que en distintas zonas del interior del país existe una percepción de abandono estatal, lo que generaría mayor identificación con propuestas políticas que prometen descentralización y atención a las regiones.

"Ellos ven que Lima se lleva todo, se lleva la salud, la educación, los servicios. ¿Por qué voy a votar por un representante de Lima? ¿Qué cosa puede hacer por mí que estoy en una provincia alejada?", agregó.

Diferencias entre Lima y provincias marcarían el voto

De acuerdo con el exlegislador, aunque Lima enfrenta diversos problemas, sigue contando con mejores hospitales, colegios, universidades y calidad de vida en comparación con muchas provincias del país.

"Generalmente en Lima hay mejores hospitales, escuelas y universidades. Un colegio en Lima es mejor que uno, por ejemplo, en Yauyos", comentó.

Las declaraciones de García Belaúnde se producen en medio de un escenario político polarizado y a pocas horas de que el Jurado Nacional de Elecciones oficialice a los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial.

Mientras Keiko Fujimori registra un crecimiento en intención de voto, Roberto Sánchez continúa consolidando apoyo en sectores del interior del país, donde el reclamo por una mayor descentralización y mejores servicios públicos sigue marcando la agenda electoral.