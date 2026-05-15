Donald Trump y Xi Jinping ponen fin a histórico encuentro en Pekín: Grandes acuerdos, pese a diferencias

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, sostuvieron su segundo día de diálogo en Zhongnanhai, complejo donde opera la cúpula del Partido Comunista Chino, en lo que marca el cierre de la visita oficial del mandatario norteamericano a Pekín.

Trump y Xi Jinping culminaron sus reuniones en Pekín

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y China, Xi Jinping, han reunido este viernes por segundo y último día en el marco de la visita oficial del estadounidense a Pekín. Si el jueves las conversaciones estuvieron dedicadas a la relación bilateral, la economía y Taiwán, en esta ocasión se han centrado en la guerra de Irán.

Este encuentro tiene lugar en uno de los espacios públicos más simbólicos y reservados del poder político chino, después de sostenerse el primer cara a cara entre ambos líderes sostenido el jueves en el Gran Palacio del Pueblo.

Cabe señalar que, Trump llegó poco antes del mediodía (hora local) al recinto que se sitúa junto a la denominada Ciudad Prohibida y el cual es asociado históricamente a encuentros de alto nivel entre dirigentes chinos y mandatarios extranjeros, pese a que no es habitual que estos últimos cuenten con acceso.

En ese sentido, la reunión se contextualizó horas después de que Pekín asegure que Trump y Xi alcanzaron su primer día de reunión una serie de nuevos consensos entre los que destaca la construcción de una relación de estabilidad estratégica entre ambas naciones.

La palabra de Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado muy cordial con su par asiático, Xi Jinping, en el último encuentro entre ambos llevado a cabo este viernes 15 de mayo y ha asegurado que este "se ha convertido en un verdadero amigo".

Además, afirmó que cerró acuerdos comerciales fantásticos con su homólogo chino, durante esta segunda jornada de conversaciones. "Se obtuvieron muy buenos resultados. Cerramos unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países", subrayó.

Previo a almorzar con Xi Jinping, el magnate estadounidense aseguró que ambos comparten una visión "similar" sobre cómo poner fin al conflicto en Irán, que Estados Unidos e Israel empezaron a finales de febrero y que derivó en el cierre del estrecho de Ormuz.

"Hablamos sobre Irán. Tenemos una opinión muy similar sobre el país. Queremos que se acabe y que no tengan un arma nuclear y queremos que el estrecho se abra", indicó el presidente de Estados Unidos.

President Donald J. Trump Visits China's Temple of Heaven. 🇺🇸🇨🇳 pic.twitter.com/utU2P8edqL — The White House (@WhiteHouse) May 15, 2026

China resalta nuevos lazos bilaterales

Por su parte, Xi Jinping ha calificado la visita como "histórica" y "emblemática" resaltando que ambos fijaron una nueva orientación para los lazos bilaterales que están basados en una estabilidad estratégica entre las dos potencias mundiales.

Además, sostuvo que con Trump se llegó a "importantes consensos" sobre el equilibrio de los vínculos económicos y comerciales. También, refirió que acordaron reforzar la comunicación y la coordinación sobre asuntos internacionales y regionales.

Es así como se ha cerrado dos días de diálogo entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, X Jinping. Ambos coinciden en que pese a las diferencias se han concretado grandes acuerdos.