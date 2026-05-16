Minsa ALERTA sobre un tipo de calzado UTILIZADO principalmente por mujeres

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación Dra. Adriana Rebaza Flores Amistad Perú-Japón, alertó sobre las consecuencias que puede generar el uso frecuente y prolongado de un tipo de calzado usado por mujeres.

Tacones altos pueden generar problemas crónicos

Según especialistas del Instituto Nacional de Rehabilitación, los tacones altos, especialmente cuando superan los 7 centímetros de altura, pueden asociarse a un código de vestimenta, pero también pueden provocar daños progresivos en la postura, las articulaciones y la movilidad, afectando la calidad de vida de las personas con el paso del tiempo.

𝗘𝗹𝗲𝗴𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘀𝗶, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗯𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿: 𝗠𝗶𝗻𝘀𝗮 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗲𝗹 𝘂𝘀𝗼 𝗮𝗱𝗲𝗰𝘂𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝘁𝗮𝗰𝗼𝗻𝗲𝘀.



Su uso prolongado puede generar dolores en la espalda, deformaciones en los pies y problemas de postura que afectan la salud y la... pic.twitter.com/PxkLKllsgo — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 15, 2026

Advertencias relacionadas con los tacones

El doctor Luis Farro Uceda, explicó que utilizar tacones altos durante largas jornadas altera la alineación natural del cuerpo, incrementa la curvatura lumbar y genera una presión excesiva sobre rodillas, espalda y pies.

Según lo remarcado por el especialista, muchas de estas molestias suelen ser ignoradas inicialmente, pero podrían convertirse en problemas crónicos si no se toman medidas preventivas.

Además, el uso continuo de zapatos con punta estrecha, un modelo usado por mujeres en un ámbito corporativo, favorece la aparición de callosidades, inflamaciones y deformidades como los juanetes, condición que afecta progresivamente la forma de caminar y el equilibrio corporal.

"El pie cumple una función fundamental en la estabilidad del cuerpo, por lo que usar calzado inadecuado puede ocasionar lesiones permanentes", advirtió el INR.

¿Qué tipo de calzado recomienda el Minsa?

Frente a esta situación, el Ministerio de Salud recomendó priorizar el uso de zapatos cómodos para las actividades diarias, especialmente que tenga un base estable y una altura moderada que no supere los 3 centímetros para que no perjudique el equilibrio y la postura.

Asimismo, aconsejó alternar el uso de tacones con calzado bajo y evitar utilizarlos durante periodos extensos para disminuir el impacto sobre las articulaciones y músculos. En ese sentido, los especialistas también recalcaron la importancia de no normalizar el dolor o las molestias al caminar, ya que podrían ser señales de afectaciones más serias.

La institución recordó que la detección y atención temprana puede ayudar a prevenir complicaciones y ayudar a conservar una adecuada movilidad, postura y calidad de vida.

Finalmente, el Minsa exhortó a la población a acudir oportunamente a un médico rehabilitador si presentan síntomas como hinchazón, enrojecimiento o dolor constante en los pies, rodillas o espalda, ya que no tomar la importancia correspondiente puede comprometer dolores crónicos que intervengan en la vida diaria.