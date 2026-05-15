Fuerte explosión e incendio en planta de gas dejó varios heridos: Caso bajo investigación

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una fuerte explosión seguida de un incendio se registró en una planta de gas este viernes, 15 de mayo. El siniestro se mantiene bajo investigación para determinar las causas exactas del hecho, que dejó varios heridos.

Tragedia en planta de gas: Balance preliminar de heridos

Una tragedia se habría registrado desde la mañana de este viernes, precisamente alrededor de las 7:00 a.m., según precisaron medios internacionales y agencias de noticias como Reuters y AFP. De acuerdo al informe preliminar, una fuerte explosión se registró en una planta procesadora de gas, ubicada en el lago de Maracaibo frente a las costas del municipio Lagunillas.

La explosión desencadenó un incendio en las inmediaciones de la planta Lamargas, operada por la empresa Chinaconcord y que forma parte de la infraestructura estratégica de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Desafortunadamente, el siniestro dejó un saldo preliminar de seis heridos, que según precisaron los medios locales serían trabajadores del lugar.

Asimismo, se precisó que otros trabajadores de la planta en Maracaibo saltaron al agua para tratar de ponerse a salvo y evitar las llamas que se expandían por la estructura. Los videos difundidos en redes sociales también evidencia el momento en que algunos empleados usan una manguera para controlar el fuego en el Bloque V.

"Una instalación petrolera, en la parte central del Lago Maracaibo. La información que se tiene hasta ahora, extraoficial, se estaría hablando de un número no menor entre cuatro y seis personas lesionadas y otras dos desaparecidas", precisaron en 'Televen'.

🇻🇪 | Una fuerte explosión e incendio en la planta compresora de gas Lamargas, en el Lago de Maracaibo (Zulia), Venezuela, deja varios trabajadores heridos.



La instalación petrolera es propiedad de PDVSA y es operada por la empresa china Chinaconcord. Los equipos de emergencia... pic.twitter.com/bgO9t66lYz — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 15, 2026

Causas de explosión e incendio bajo investigación

Asimismo, se precisó que equipos de emergencia se desplazaron hasta la zona de la tragedia para tratar de controlar el incendio. Los lesionados por la aparente explosión en la planta fueron trasladadas desde el área de su trabajo hasta el muelle ubicado en la costa oriental del lago para luego llevarlos vía aérea hasta el hospital más cercano para recibir atención médica.

Los videos difundidos muestran columnas de humo, mientras que, hasta el momento, la empresa PDVSA no ofreció respuesta o un comunicado explicando con más detalle la situación que generó preocupación en Venezuela. Las autoridades realizan sus esfuerzos por apagar el incendio y revelar las causas exactas que dieron origen a la explosión.

Se maneja la hipótesis de que el siniestro se habría desencadenado por la rotura de un oleoducto en la planta de compresión Lamargas de PDVSA, ubicada en el Bloque 5 del Lago de Maracaibo; sin embargo, el caso sigue siendo materia de investigación.

La explosión de una planta de gas dejó al menos seis personas heridas y una desaparecida en Maracaibo. Más detalles: https://t.co/wdtmRMXkhj pic.twitter.com/PnqydnNrSq — Televen (@Canal_Televen) May 15, 2026

Es así como hasta el cierre de esta nota de Exitosa, se reportó que una explosión seguida de un incendio se desencadenó en la planta de gas Lamargas, en el lago de Maracaibo, en Venezuela. Según precisaron, habrían varios heridos por la emergencia.