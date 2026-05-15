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Virginia Fonseca sorprende al anunciar separación de Vinicius Junior a poco del mundial: "Hemos decidido respetar el camino del otro"

La popular influencer Virginia Fonseca anunció el fin de su relación con el astro brasileño Vinicius Junior a solo unos meses de haber oficializado. La joven señaló que para ambos es un capítulo cerrado.

Virginia Fonseca y Vinicius Junior le ponen fin a su relación.
Virginia Fonseca y Vinicius Junior le ponen fin a su relación. (Instagram)

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 15/05/2026

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Las estrellas del fútbol suelen tener una vida amorosa complicada a pesar de sus éxitos deportivos. Este parece ser el caso de Vinicius Junior quien acaba de finalizar su relación amorosa con Virginia Fonseca a pesar de que hace solo unos meses la oficializaron por todo lo alto.

Vinicius Junior y Virginia Fonseca finalización su relación

La creadora de contenidos fue la encargada de difundir la noticia a nivel mundial a través de una historia en su cuenta de Instagram. Ahí difundió un extenso comunicado donde explica algunas de las razones que llevaron a ambos a tomar esta decisión a poco de iniciar el Mundial 2026.

En primer lugar, Virginia Fonseca aseguró haberle dedicado todo el esfuerzo posible a su relación con el delantero de Real Madrid como con toda actividad que emprende en su vida. Luego de ello señaló que siempre ha trabajado por sus metas personales mientras respetaba su romance con el brasileño.

"Siempre me permitiré vivir. Vivir algo de verdad, sin miedo, sin cálculos y sin dejar de ser quien soy. Mientras estuvimos juntos, me dediqué por completo, como me dedico a todo lo que me propongo vivir en mi vida. Al fin y al cabo, siempre he trabajado mucho, siempre he estado muy centrada en mis sueños y en mis responsabilidades. Pero también soy una mujer, y me permití vivir esto sin crear ninguna barrera, valorando el respeto que siempre he tenido en cualquier relación", indicó.

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Página cerrada y pide respeto

En otra parte de su pronunciamiento, la joven, que cuenta con más de 50 millones de seguidores en Instagram, indicó haber tenido la madurez necesaria para ponerle fin a su romance con Vinicius antes de extenderla si necesidad.

Por último, precisó que para ambos es una página cerrada descartando así la posibilidad de retomarla y pidió a la prensa y seguidores respetar la decisión tomada.

"A lo largo de mi vida, he aprendido a no negociar nunca aquello que, para mí, es innegociable. Así que, cuando algo deja de tener sentido, prefiero tener la madurez para poner fin a la relación con cariño antes que quedarme por quedarme. Hoy, hemos decidido respetar el camino del otro. Deseo de todo corazón la felicidad y el éxito de Vinicius, y todo ello con mucho cariño. Pido el respeto de todos y que esto sea una página que se pasa en la vida de cada uno", añadió.

En resumen, Virginia Fonseca anunció el final de su relación con Vinicius Junior a menos de un mes para el Mundial 2026 y luego de siete meses de haber oficializado su romance.

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