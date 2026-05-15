Fiesta patronal acaba en tragedia tras fuerte detonación de tanque de gas que dejó más de 10 personas heridas

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que pretendía ser un momento de algarabía durante una fiesta patronal terminó convirtiéndose en un hecho trágico tras una fuerte explosión. La pirotecnica utilizada alacanzó un puesto de comida detonando cilindros de gas y dejando un saldo preliminar de decenas de heridos.

Fiesta patronal finaliza en tragedia

La noche del último jueves 14 de mayo, lo que pretendía ser una jornada de júbilo y tradición en pleno corazón del estado de Jalisco, al oeste de México, se transformó en caos y emergencia durante las fiestas patronales del poblado de Amatitán, en honor al Señor de la Ascensión, cerca a una iglesia.

Como parte del evento, habían diversas actividades programadas, como danzas en el atrio principal y posteriormente se realizaron presentaciones con fuegos pirotécnicos entre los que resaltó el popular 'torito', del cual una de las chispas alcanzó a un tanque de gas LP de uno de los puestos de comida que estaban instalados en el lugar por la celebración.

Ello desencadenó una fuerte detonación que de manera preliminar, de acuerdo a información de bomberos indicaron que ha dejado al menos 13 personas heridas , de las cuales 7 de ellas son consideradas de gravedad. Entre estas se encuentran los encargados del puesto gastronómico, así como de otros comerciantes, además de asistentes al acto.

Posteriormente, en cuestión de segundos se registró un incendio que rápidamente se extendió entre los negocios instalados alrededor de la plaza principal en la que se suscitaba el jolgorio.

Según los primeros reportes, hasta el lugar de los hechos se movilizaron elementos de Protección Civil Municipal y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para sofocar las llamas.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Tragedia en Amatitán, Jalisco: explotan tanques de gas durante festejos con pirotecnia cerca de una iglesia de la comunidad



Las imágenes compartidas evidencian una fuerte explosión tras el incendio del negocio ambulante. Testigos refieren que fueron varios los... pic.twitter.com/P1RBFVLnS5 — Milenio (@Milenio) May 15, 2026

Zona quedó destruida tras siniestro

Las escenas quedaron grabadas en transmisiones en vivo y videos compartidos en redes sociales, donde se observa a familias, músicos y comerciantes huyendo entre humo, fuego y gritos tras el estallido.

Después del siniestro, la plaza quedó cubierta de escombros, estructuras calcinadas y cilindros destruidos. Incluso la fachada del templo presentó daños visibles y manchas de hollín provocadas por la onda expansiva.

En una noche que buscaba ser amena culminó en tragedia durante una fiesta patronal en la localidad de Amatitán, en el estado de Jalisco, México. Producto de la quema de un tradicional 'torito' los fuegos articiales alcanzaron un tanque de gas desencadenando un fuerte incendio que dejó más de 10 personas heridas.