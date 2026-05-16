IMPACTANTE incendio consume histórico hotel turístico: Huéspedes y empleados fueron evacuados

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un impactante incendio consumió un histórico hotel turístico. El fuego comenzó durante la tarde en el sector superior del edificio y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Por tal motivo, huéspedes y empleados fueron evacuados para salvaguardar sus vidas.

Incendio arrasa con histórico hotel argentino

La tarde de este sábado 16 de mayo, pasadas las 3 de la tarde (hora local) densas columnas de humo y fuego salían del histórico Hotel Huemul, uno de los establecimientos turísticos más reconocidos de Bariloche, ubicado frente al lago Nahuel Huapi, en Argentina. Esto ocasionó alarma en entre vecinos, turistas y transeúntes que circulaban por la zona.

En ese sentido, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) indicó que recibió el primer alerta a las 15.16 a través de un llamado al 911 que advertía sobre "una quema descontrolada" en el kilómetro 1 de la avenida Bustillo.

Ante el siniestro que salió de control, distintas dotaciones de bomberos y equipos de emergencia trabajaron en el lugar intensamente para contener las llamas y evitar que estas alcanzaran otros sectores del complejo o construcciones cercanas.

Además, la grave situación provocó complicaciones en la circulación sobre la avenida Bustillo, donde se localiza el mítico recinto de hospedaje, uno de los corredores más transitados de Bariloche, especialmente durante fines de semana y temporadas turísticas.

Hay que mencionar que, de acuerdo a información difundida por algunos medios locales, la causa que habría desencadenado este incendio sería una quema de hojas secas en las inmediaciones del hotel que se vio afectado.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron llamas saliendo por ventanas y techos, mientras parte de la estructura comenzaba a desprenderse por el intenso calor.

UN INCENDIO ARRASÓ CON UN HOTEL EN BARILOCHE: EMPEZÓ CON UNA QUEMA DE HOJAS



El hotel Huemul se encuentra a minutos del centro de Bariloche, frente al lago Nahuel Huapi. El fuego se inició tras una quema de hojas secas en los alrededores del establecimiento que se salió de... pic.twitter.com/xyUkUwgCry — Clarín (@clarincom) May 16, 2026

Evacuación y operativo de emergencia

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad. En tanto, fuentes policiales indicaron que la evacuación fue inmediata y permitió retirar rápidamente a huéspedes así como a trabajadores del establecimiento.

Vale detallar que, solo una mujer debió ser asistida por inhalación de humo y se encontraba fuera de peligro. Desde el Hospital Zonal Ramón Carrillo confirmaron que dos bomberos debieron ser asistidos por inhalación de humo durante el operativo y que ambos permanecen estables, bajo observación médica.

En este operativo participaron bomberos voluntarios de distintos cuarteles de Bariloche, brigadistas del SPLIF, efectivos de la policía de Río Negro, personal de Protección Civil, Prefectura Naval, Camuzzi y la Cooperativa de Electricidad Bariloche.

También, las autoridades implementaron cortes preventivos sobre la avenida Bustillo para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar riesgos para conductores y peatones.

Es así como el histórico hotel turístico Hotel Huemul, que fue fundado en 1938, fue sorprendido por un impactante incendio que ocasionó que empleados y huéspedes evacuaran inmediatamente.