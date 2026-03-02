Jefe del Pentágono afirma que ha logrado un cambio de régimen en Irán: "El mundo es mejor por eso"

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, destacó la ofensiva contra el territorio iraní desde la madrugada del sábado 28 de febrero, la cual generó la muerte de Alí Jameneí, líder supremo del país de Oriente Medio.

A través de una conferencia de prensa ofrecida la mañana del lunes 2 de marzo desde el Pentágono, el funcionario de la administración de Donald Trump describió la operación militar como "la más letal, compleja y precisa de la historia".

"No se trata de una guerra para cambiar el régimen, pero el régimen sí que cambió"

Hegseth aseveró que la operación 'Furia Épica' no tuvo como "objetivo" cambiar el régimen en Irán; no obstante, sí reconoció que se generó un cambio lo que le "permitirá al mundo vivir mejor por eso".

Por otro lado, agregó que los ataques no son similares a los de la guerra contra Irak; es decir, "no tiene fin". A manera de "justificar" los ataques, el secretario de Guerra no dudó en advertir que por cada muerte de sus connacionales habrá una respuesta de la misma índole.

"Si matan a estadounidenses, si amenazan a estadounidenses en cualquier lugar de la Tierra, los perseguiremos sin disculparse y sin dudarlo, y los mataremos". Resulta que, el régimen que gritaba 'muerte a Estados Unidos' y 'muerte a Israel' recibió muerte desde Estados Unidos y de Israel", indicó.

Del mismo modo, acusó al régimen de Teherán de estar asesinando a civiles por su "desesperación" luego del golpe político que sufriera tras la muerte de Jameneí. "Misiles y drones iraníes caen indiscriminadamente sobre hoteles, aeropuertos, apartamentos y otros objetivos civiles de sus vecinos, tácticas terroristas cobardes de un régimen", sostuvo.

Más de 500 muertos se reportaron en Irán

De acuerdo con información oficial de la Media Luna Roja, desde la madrugada del sábado 28 de febrero se registran 550 muertos en Irán, de los cuales 180 se reportan en la sede de la escuela de Minab, en el sur del país, donde se prevé que hay más de 70 niños asesinados.

Solo en las últimas horas, al menos 20 personas han fallecido en Teherán y otras 35 en la provincia de Fars, también al sur. En el Líbano, los ataques israelíes han cobrado la vida de al menos 31 personas. Según Israel, entre ellas está Hussein Mekled, jefe de inteligencia de Hezbolá.

Donald Trump no se quedó en silencio en las últimas horas. Desde la Casa Blanca no solo anunció la "victoria aliada", también exhortó a las fuerzas iraníes a deponer armas, ofreciéndoles incluso inmunidad.

"Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrentarán a una muerte segura. Será segura, la muerte no será agradable", declaró.

El conflicto bélico no parece llegar a un buen puerto en un corto plazo, ambos bandos aseguran que continuarán con sus ataques, en medio de la expectativa mundial por las graves repercusiones que puede dejar esta nueva guerra.