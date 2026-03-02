Medios iraníes confirman la muerte de la viuda de Alí Jamenei tras bombardeos de Israel y EE.UU.

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En un escenario de tensión en Medio Oriente, tras la muerte del ayatola Alí Jamenei, el ahora exlíder supremo de Irán, medios de dicho país han confirmado también el deceso de su viuda Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, de 79 años.

Confirman la muerte de la viuda de Alí Jamenei

Después de luchar durante más de 48 horas por su vida Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, esposa del líder supremo de la Revolución islámica de Irán, el ayatola Alí Jamenei, falleció este lunes 2 de marzo, así lo dio a conocer la prensa local, en medio de un clima de alta tensión política y militar en la nación.

Su muerte se produjo tras las lesiones ocasionadas por los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel conjuntamente contra el país persa, en los que también perdió la vida su esposo.

Hay que mencionar que, de acuerdo a medios locales la mujer de 79 años permanecía en estado de coma producto de la ofensiva. Si bien las circunstancias de sus lesiones no fueron divulgadas por las agencias estatales, sí se llegó a develar que Khojasthe habría sufrido graves daños.

La muerte de la pareja del ayatola Jamenei se sumá así a un momento de transición muy complejo para territorio iraní debido a que luego del deceso de su máximo líder se activaron los mecanismos institucionales previstos en la Constitución de Irán para designar a una nueva autoridad que ocupe dicho cargo como líder político y religioso.

Cabe señalar que, previo al deceso de la fémina se había confirmado el fallecimiento de su hija, su nieto y otros miembros de su familia. La pérdida profundiza el duelo nacional en un contexto de esacalada militar.

Los bombardeos a Irán

El pasado 28 de febrero inicó una gran ofensiva iniciada por Washington y Tel Aviv, la cual impactó directamente contra el Gobierno iraní. Estos ataques no solo cobraron la vida de su líder supremo, su viuda y otros familiares, sino que también de altos cargos estratégicos del país.

Frente a esta agresión, Irán se muestra firme mediante ataques de represalia dirigidos contra Israel y las bases militares estadounidenses en Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, evidenciando una escalada militar preocupante en Medio Oriente.

En un escenario de tensión política y militar en Irán a causa de bombardeos de Israel y Estados Unidos, medios iraníes confirmaron el fallecimiento de Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, esposa del líder supremo de la Revolución islámica de Irán, el ayatola Alí Jamenei, a los 79 años.