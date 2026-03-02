Guerra en Oriente Medio: Trump señala que los ataques contra Irán persistirán entre cuatro o cinco semanas

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 2 de marzo que las ofensivas sobre territorio iraní continuará por algunas semanas, pese al derrocamiento del líder supremo de aquel país, Alí Jameneí.

Durante una rueda de prensa ofrecida desde la Casa Blanca, el mandatario afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses continúan llevando a cabo operaciones de combate a gran escala en Irán, con el objetivo de eliminar "las graves amenazas" que representa el "régimen terrorista" para los norteamericanos.

Ataques militares durarán más de un mes

Mediante su discurso, Trump anunció a todo el mundo que no tiene en mente dar la orden de alto al fuego sobre el país de Oriente Medio en un breve plazo, por el contrario, señaló que "no hay nada aburrido en esto", descartando toda posibilidad dar una tregua a Teherán.

"Tenemos la fuerza militar más fuerte y poderosa en el mundo, y prevaleceremos fácilmente. Ya estamos sustancialmente por encima de nuestras proyecciones de tiempo, pero sea cual sea el tiempo, está bien. Desde el principio, previmos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos la capacidad de prolongarlo mucho más. Lo haremos", enfatizó desde Washington.

🇺🇸🇮🇷‼️ | LO ÚLTIMO — El Presidente Donald J. Trump anunció que la operación contra Irán proyectada para 4-5 semanas podría extenderse más allá de ese periodo, afirmando que Estados Unidos tiene la capacidad de continuar la campaña "todo el tiempo que sea necesario" para lograr... pic.twitter.com/oRvdO4TVxn — UHN Plus (@UHN_Plus) March 2, 2026

Asimismo, el mandatario volvió a referirse sobre el programa de misiles de Irán, la cual -según él- suponía una "amenaza colosal" para Estados Unidos y sus fuerzas desplegadas en el extranjero.

En este contexto, recordó que tras su destrucción, advirtió a Teherán que no intentara reconstruirlo en otro lugar, pero dichas advertencias habrían sido ignoradas. "Los iraníes habrían tenido armas nucleares hace tres años y las habrían usado. Pero no permitiré que eso suceda", dijo.

Jefe del Pentágono afirma que ha logrado un cambio de régimen en Irán

A través de una conferencia de prensa ofrecida la mañana del lunes 2 de marzo desde el Pentágono, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, destacó la ofensiva contra el territorio iraní, la cual calificó como la operación militar "más letal, compleja y precisa de la historia".

Hegseth aseveró, que la operación 'Furia Épica' no tuvo como "objetivo" cambiar el régimen en Irán; no obstante, sí reconoció que se generó un cambio lo que le "permitirá al mundo vivir mejor por eso". A manera de "justificar" los ataques, el funcionario no dudó en advertir que por cada muerte de sus connacionales habrá una respuesta de la misma índole.

"Si matan a estadounidenses, si amenazan a estadounidenses en cualquier lugar de la Tierra, los perseguiremos sin disculparse y sin dudarlo, y los mataremos". Resulta que, el régimen que gritaba 'muerte a Estados Unidos' y 'muerte a Israel' recibió muerte desde Estados Unidos y de Israel", indicó.

Desde Estados Unidos confirman que seguirán con la escalada de ataques, ante la expectativa del mundo entero sobre las graves consecuencias que puedan traer consigo.