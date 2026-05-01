Intento de atentado contra Trump: Revelan nuevo video del atacante ingresando a cena de corresponsales

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Continúan saliendo más detalles sobre el intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahora, una grabación de video recientemente difundida captura el momento exacto en que Cole Allen burla la seguridad de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y abre fuego contra un agente del Servicio Secreto que formaba parte del equipo de seguridad del mandatario.

Revelan video de Cole Allen ingresando a hotel de Washington

Las imágenes en cuestión han sido difundidas por la fiscalía federal de Washington en el marco del juicio contra Cole Allen, un profesor de California de 31 años que el pasado fin de semana intentó acabar con la vida del líder de la Casa Blanca, pero que fue detenido antes de ingresar a la sala de ceremonia en donde se encontraba el mandatario.

"Hoy, estamos publicando el video ya presentado ante la Corte de Distrito de EE. UU. que muestra a Cole Allen disparando a un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos", escribió la fiscal Jeanine Pirro en una publicación acompañada por las imágenes en su cuenta oficial de X.

Las imágenes, que están siendo analizadas por las autoridades, muestran dos momentos distintos. Uno del día anterior al ataque, en donde se observa Allen caminando por el interior del hotel Washington Hilton. Y otra del preciso instante en que el profesor universitario vulnera el cordón de seguridad con un arma de largo alcance y dispara contra un agente.

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents' Dinner.



There is no evidence the shooting was the result of friendly... pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026

Cole Allen se tomo fotografía con armas

Según el equipo fiscal que lleva el caso, el atacante planeó su atentado durante semanas, hasta tal punto que viajó en tren desde California hasta Washington y reservó una habitación en el mismo hotel en que se desarrolló el evento, el Washington Hilton.

Horas antes de dirigirse a la ceremonia donde se encontraba Trump, Cole Allen se tomó una fotografía frente al espejo en donde se le observa portando armas y municiones. El material fotografía ahora es materia clave de investigación.

Según consta en el documento judicial en el que la fiscalía pide prisión preventiva para el acusado, la fotografía fue tomada unos 30 minutos antes del intento de asesinato. Se precisa que entre sus pertenencias se incautó una escopeta Mossberg calibre 12, una pistola Rock Island Armory calibre 38, munición, dos cuchillos y cuatro dagas.