Cadena de EE.UU. estrenará documental del papa León XIV y su vida en Perú: ¿Cuándo y por dónde verlo?

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En el marco del primer aniversario de la proclamación del papa León XIV, una reconocida cadena de noticias de Estados Unidos estrenará un documental de una hora que explorará las raíces de Robert Prevost y su paso por Perú, en donde inició su vocación religiosa. En esta nota, te contamos todo lo que se sabe sobre este proyecto.

"El Perú de León", un documental sobre Robert Prevost y Perú

El documental, titulado "El Perú de León", ofrece un recorrido por las comunidades del norte del país donde el entonces sacerdote y obispo consolidó su vocación misionera y su cercanía con las poblaciones más vulnerables.

La producción, a cargo de EWTN News, una red de medios religiosa católica, visitó localidades clave como Chulucanas, escenario de su primera labor como misionero; Trujillo, donde fortaleció su labor pastoral; y la Diócesis de Chiclayo, jurisdicción en la que se desempeñó como obispo.

A través de testimonios de antiguos monaguillos, voluntarios de comedores populares y líderes religiosos locales, el programa busca descifrar cómo la realidad peruana moldeó la filosofía del Sumo Pontífice.

"Desde voluntarios de comedores hasta rectores de catedrales, antiguos monaguillos hasta obispos colegas, el Papa León se acercó y escuchó a todos, llevando a los demás más profundamente hacia Cristo en el proceso", dijo Jonathan Liedl, corresponsal de EWTN News.

¿Cuándo se estrenará el documental y cómo verlo?

El estreno oficial del documental "El Perú de León" está programado para este viernes 1 de mayo.

Según EWTN News, el registro audiovisual permitirá a la audiencia reflexionar sobre la trayectoria de un "pastor global" cuyo liderazgo actual en la Iglesia está profundamente influenciado por sus años de servicio en las zonas más pobres del Perú.

Si te encuentras interesado en el documental, podrás sintonizar su estreno a través de la señal de EWTN a las 8.00 p.m. ET. En el horario peruano, la emisión se realizará a las 7.00 p.m.

Además de la transmisión televisiva, el contenido estará disponible de manera digital para facilitar el acceso global a través de la web oficial de EWTN News, así como mediante su canal de YouTube, que se puede visitar en este enlace.

Al conmemorarse el primer aniversario de su elección, la referida cadena de noticias estrenará para todo su público católico un documental que retrata la etapa misionera de Robert Prevost en Perú.