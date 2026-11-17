17/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, protagonizó un curioso episodio diplomático durante su reunión con el mandatario chino Xi Jinping. Este martes 17 de noviembre, la jefa de Estado reveló que aprovechó el encuentro bilateral en Shenzhen para solicitarle un nuevo oso panda destinado al Zoológico de Chapultepec, ubicado en Ciudad de México.

La particular petición se produjo durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 y fue confirmada por la propia mandataria ante los periodistas.

Sheinbaum explicó que la solicitud formó parte de las conversaciones sobre cooperación y turismo, además de destacar el ambiente favorable en el que se desarrolló la reunión con el presidente chino.

Claudia Sheinbaum pide un panda para el Zoológico de Chapultepec

Al término de su encuentro con Xi Jinping, la presidenta mexicana contó que planteó directamente la posibilidad de que China envíe un nuevo ejemplar de panda gigante para el zoológico de Chapultepec.

"Hablamos de avanzar en temas de turismo, le pedimos también un panda para el zoológico de Chapultepec como parte de esta relación", manifestó la mandataria, quien calificó la reunión como "muy cordial y muy franca".

"Zoológico de Chapultepec": Porque Sheinbaum le pidió un panda a China en el marco del 55º aniversario de las relaciones con México en 2027 https://t.co/NrW4fCiRTc November 17, 2026

La solicitud también tiene un componente simbólico, debido a que México y China se preparan para conmemorar el 55 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas. En ese contexto, Sheinbaum considera que mantener este tipo de intercambios puede contribuir a fortalecer la amistad entre ambos países.

Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado una respuesta oficial de Xi Jinping sobre la posibilidad de enviar un nuevo animal al territorio mexicano.

Xin Xin, la panda de 36 años que vive en México

Actualmente, el Zoológico de Chapultepec alberga a Xin Xin, una panda gigante de 36 años que tiene una historia particular. El ejemplar nació el 1 de julio de 1990 en este mismo recinto y desciende de Ying Ying y Pe Pe, una pareja de pandas que China obsequió a México en 1975.

Su caso es excepcional porque Xin Xin pertenece a México y no al Gobierno chino, a diferencia de la mayoría de ejemplares que se encuentran en zoológicos extranjeros.

Esta historia está relacionada con la denominada "diplomacia del panda", una estrategia utilizada por Pekín durante décadas para fortalecer sus relaciones internacionales mediante estos animales.

No obstante, desde 1984, China modificó su política y comenzó a prestar pandas a otros países mediante acuerdos temporales que contemplan pagos destinados a programas de conservación.

En conclusión, la petición de Claudia Sheinbaum representa mucho más que una curiosidad durante su encuentro con Xi Jinping: también busca recuperar una tradición de cooperación entre México y China. La posibilidad de recibir un nuevo panda dependerá ahora de las conversaciones y acuerdos que puedan establecer ambos gobiernos.