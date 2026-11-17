17/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En medio de su traslado aéreo rumbo a Roma, donde retomará sus actividades en el Vaticano, el papa León XIV sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y respondió diversas preguntas sobre su reciente gira por Uruguay, Argentina y Perú.

Agradecimiento a Dios y deseo de cumplir con la gira

El papa León XIV agradeció a Dios por la fortaleza que le permitió recuperarse en un periodo más corto de lo previsto tras su intervención quirúrgica. Asimismo, destacó que desde un inicio tuvo la determinación de cumplir con su viaje por Sudamérica.

"Yo doy gracias a Dios. La verdad que desde la primera semana, es poco más de un mes como mucha gente lo sabe. Después de una operación un poquito significativa, pero desde un principio tenía en mente que el viaje estaba programado y yo quería cumplir", afirmó.

🔸 «No estoy al 100 %, pero estoy bien» 🔸 «El viaje estaba programado y yo quería cumplir» De regreso a Roma, León XIV ha contado cómo se encuentra poco más de un mes después de la operación de cáncer de pulmón https://t.co/qnnrLAHXLx — ROME REPORTS (@romereportsesp) November 17, 2026

La fuerza de la oración y el apoyo recibido

Destacó que la fe, la fuerza de la oración y los mensajes de apoyo que recibió desde distintas partes del mundo fueron fundamentales para afrontar su recuperación y concretar su gira por Sudamérica.

"Con la ayuda de Dios, y creo profundamente que la fuerza de la oración, yo recibí mensajes de literalmente todo el mundo con una cierta determinación que también tengo, con la ayuda de los médicos, que de hecho se ha visto que era posible", manifestó.

Su estado de salud actual

Finalmente, reconoció que aún no se encuentra completamente recuperado, aunque aseguró sentirse bastante bien. Además, señaló que la resistencia es uno de los dones que Dios le ha concedido.

"Y lo tengo que decir, no estoy al 100%, pero estoy bastante bien. La resistencia es uno de los dones que Dios me ha dado", precisó.

Durante su vuelo de regreso a Roma, el papa León XIV conversó con los medios de comunicación sobre su reciente gira por Uruguay, Argentina y Perú. En el encuentro, también abordó su estado de salud y aseguró que, pese a no estar completamente recuperado, se siente bastante bien antes de retomar sus actividades en el Vaticano.