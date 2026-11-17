17/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV emprendió su regreso al Vaticano el lunes 16 de noviembre, después de culminar su visita apostólica de seis días al Perú. Para acompañarlo durante el trayecto aéreo entre Lima y Roma, LATAM preparó una propuesta gastronómica que reunió platos tradicionales, productos regionales y bebidas nacionales.

El menú fue organizado en tres servicios: almuerzo, refrigerio a mitad del vuelo y desayuno antes del aterrizaje. De esta manera, la gastronomía peruana estuvo presente durante las aproximadamente 12 horas y 38 minutos de viaje, con preparaciones que también hicieron referencia al vínculo del pontífice con Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo.

Arroz con pato a la chiclayana y asado de tira para el almuerzo

El primer servicio contempló dos alternativas de fondo . Una de ellas fue el arroz con pato a la chiclayana, una versión de este emblemático plato norteño que rindió homenaje a la relación de León XIV con Lambayeque y a los años que vivió en Chiclayo antes de asumir el pontificado.

La segunda opción fue un asado de tira con salsa de chocolate, acompañado de puré de plátano maduro, palmito a la brasa y tomates. Esta preparación fue cocreada por Aldo Yaranga, del restaurante AWA, como parte de la propuesta gastronómica diseñada para el viaje.

A mitad del trayecto, el servicio continuó con un sándwich de pollo a la brasa servido en pan brioche. A este refrigerio se sumó una selección de productos peruanos que incluyó chifles de Piura, chocotejas y king kong de manjar blanco, dulces y bocaditos representativos de distintas zonas del país.

Las chocotejas tuvieron un significado especial en el vuelo. En 2018, durante el retorno a Roma del papa Francisco, quien también fue trasladado por LATAM, este tradicional dulce peruano formó parte de la experiencia gastronómica a bordo. Ocho años después, volvió a integrar el menú de un pontífice que partió desde territorio nacional.

Pan con chicharrón y café peruano antes de llegar a Roma

El último servicio fue el desayuno, previsto para las horas previas al aterrizaje en Italia. Para esta comida se consideraron frutas peruanas y tres alternativas principales: un omelette con bolichoclo y vegetales; una selección de jamones, quesos y productos de panadería local; y el tradicional pan con chicharrón.

Las bebidas también tuvieron protagonismo. El desayuno se completó con jugos naturales y café peruano de especialidad, cosechado a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar en las zonas de Villa Rica y Huánuco, ubicadas en la selva central del país.

La propuesta fue desarrollada para que el viaje de retorno tuviera una identidad gastronómica propia y permitiera mostrar ingredientes y preparaciones nacionales. Así, desde el almuerzo hasta el desayuno previo a su llegada, el papa León XIV tuvo a disposición una selección de sabores peruanos que acompañó su despedida del país.

En conclusión, el menú del vuelo Lima-Roma reunió platos emblemáticos, productos regionales y bebidas nacionales en tres momentos del recorrido. Aunque la carta contempló distintas alternativas y no se precisó cuáles eligió personalmente el pontífice, la propuesta convirtió su regreso al Vaticano en una última muestra de la gastronomía peruana.