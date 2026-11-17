17/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV llegó a Roma este martes 17 de noviembre, luego de concluir su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, que inició el pasado 6 de noviembre. El avión que trasladó al Santo Padre aterrizó a las 8:48 a. m. (hora local), marcando el cierre de su primera gira latinoamericana desde el inicio en el cargo al frente de la Iglesia Católica.

Papa León XIV llegó a Roma

Durante este recorrido, el pontífice protagonizó multitudinarios encuentros religiosos y actividades pastorales. En sus intervenciones y gestos, León XIV hizo constantes llamados a la unidad y promovió la fe en los ciudadanos, con mensajes fundamentados en la biblia.

Alle ore 8:48, l'aereo papale con a bordo Leone XIV è atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino. Si è concluso il sesto viaggio apostolico del Pontefice in America Latina https://t.co/UBWQFWAzsg — Vatican News (@vaticannews_it) November 17, 2026

Sumo pontífice congregó a millones de fieles en Sudamérica

La visita apostólica del Santo Padre generó una importante movilización de ciudadanos en los tres países que formaron parte de su itinerario. Según las cifras difundidas, más de 13 millones de personas salieron a las calles de Uruguay, Argentina y Perú para participar en las actividades programadas durante su recorrido.

A lo largo de su visita, León XIV mantuvo encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia católica y comunidades de fieles. Asimismo, aprovechó sus intervenciones para transmitir mensajes relacionados con la solidaridad y la atención a las poblaciones más vulnerables.

Su paso por Sudamérica también estuvo marcado por muestras de afecto de miles de ciudadanos que se congregaron en diferentes ciudades para recibirlo y acompañarlo durante sus actividades pastorales.

Papa León XIV se despidió del Perú con multitudinaria misa

El último destino de su recorrido del papa León XIV fue el Perú, donde cuenta con la nacionalidad peruana tras haber vivido gran parte de su vida antes de asumir su actual cargo como líder de la iglesia.

Antes de emprender su retorno a Europa, el papa celebró una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, donde miles de fieles se congregaron para participar en la ceremonia religiosa y despedirlo.

Posteriormente, el Santo Padre abordó el avión que partió el lunes 16 de noviembre en un vuelo de aproximadamente 12 horas con destino a Roma para finalizar esta etapa.

Finalmente, de esta manera, el papa León XIV llegó a Roma y concluyó su primera gira apostólica por distintos países, tras nueve días de actividades en Uruguay, Argentina y Perú, donde sus mensajes estuvieron centrados en la fe, la solidaridad y miles de fieles se congregaron para presenciar sus apariciones.