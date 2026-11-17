17/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras no continuar en Universitario de Deportes, encontró un nuevo desafío en el extranjero y acaba de celebrar un campeonato. Su equipo remontó ante Danubio, consiguió la victoria por 2-1 y aseguró el Torneo Clausura 2026 en Uruguay.

Jorge Fossati consiguió el título uruguayo tras vencer a Danubio

El encuentro se dio el último domingo 15 en el estadio Jardines del Hipódromo. Liverpool comenzó perdiendo luego de recibir un gol de Mateo Peralta. Sin embargo, logró cambiar este resultado en los últimos minutos, a pesar de haberse quedado con diez jugadores tras la expulsión de Lucas Acosta.

La remontada llegó en el tramo final del encuentro. Rubén Betancourt anotó el empate a los 82 minutos, mientras que Diego Romero marcó el segundo tanto a los dos minutos. Así, Liverpool logró la victoria con un 2-1 y aseguró el campeonato.

De tal forma, el equipo dirigido por 'El Nono' quedó puntero con el Torneo Clausura uruguayo, cuando todavía faltaba una jornada para terminar la competencia. Esta consagración permitió al entrenador sumar un nuevo logro dentro de su trayectoria profesional.

Celebración.

Ante ello, el técnico uruguayo expresó su satisfacción después de conseguir el campeonato y destacó el esfuerzo que realizaron sus dirigidos durante la competencia.

"Por dentro me siento muy feliz porque aparte dirijo a un plantel que se merece de verdad este Clausura" sostuvo.

El entrenador también se refirió a los objetivos que tiene Liverpool para continuar compitiendo en el fútbol uruguayo. Estas declaraciones llegaron tras la victoria que le aseguró el primer lugar del segundo torneo corto de la temporada.

La salida de Universitario y el nuevo logro de Fossati

Este resultado llega tras la etapa de Fossati por Universitario de Deportes. El técnico dejó la institución crema en diciembre del año pasado, luego de que ambas partes no llegaran a un acuerdo para continuar.

Su salida marcó el final de su segunda etapa al frente del equipo merengue. Asimismo, Fossati asumió un nuevo desafío en Liverpool de Uruguay, donde consiguió quedarse con el Torneo Clausura 2026 tras una campaña que terminó con la derrota de Danubio.

A pocos días de cumplir los 74 años, Jorge Fossati volvió a consagrarse. Pero lo mejor no fue el campeonato, sino el festejo 🕺🏾 https://t.co/mfTB8oCBzW — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) November 15, 2026

Por ello, el conjunto uruguayo tiene nuevos objetivos en la temporada. 'El Nono' también expresó su intención de seguir compitiendo para alcanzar mayores logros con sus dirigidos, luego de asegurar el campeonado y celebrar una nueva conquista en su carrera como director técnico.

Jorge Fossati celebra el título de Liverpool de Uruguay luego de su salida de Universitario. Para ello, el técnico logró que su club venciera a Danubio con un 2-1 y alcanzando los 33 puntos. Ahora buscará continuar su camino hacia nuevos objetivos en el fútbol extranjero.