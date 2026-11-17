17/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante el vuelo de regreso hacia Roma tras concluir su viaje apostólico por Sudamérica, el papa León XIV ofreció declaraciones a los periodistas acreditados sobre los alcances de su encuentro oficial con el presidente de Argentina, Javier Milei.

Diálogo con Javier Milei sobre economía y atención a los más necesitados

En su balance ante la prensa internacional, el obispo de Roma detalló que el encuentro bilateral con el mandatario argentino abordó la situación económica del país y el impacto de las medidas actuales en la población trabajadora, haciendo énfasis en la necesidad de fortalecer a la clase obrera y respaldar a las pequeñas y medianas empresas para impulsar el empleo.

"Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político. Y aunque hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derecha, izquierda -que [el Papa] critica, no critica-, yo hablo de la magnífica humanidad. Y de eso hablé con el señor presidente Milei, del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración sobre todo a los más necesitados dentro de la sociedad argentina", declaró León XIV.

Asimismo, el líder de la Iglesia católica indicó que durante la reunión existió una mutua comprensión respecto al valor de la vida y del ser humano en todas sus etapas, destacando la apertura mostrada por el jefe de Estado argentino tanto a su llegada como en la ceremonia de despedida.

El Santo Padre, León XIV, habla sobre su encuentro con @JMilei y su visita a Argentina 🇦🇷🇻🇦 "Con Francisco, ellos si, políticamente, representaban líneas muy distintas, sin embargo se llevaban muy bien" "El mensaje que quiero dar no es político. Ni derecha ni izquierda. Yo hablo de la "Magnifica Humanitas" "Había una mutua comprensión sobre el valor de la vida y lo humano en todas sus etapas" Lee también Padre Bytton pide disculpas a fieles tras fallas técnicas en misa del papa: "Siento mucho el malestar" November 17, 2026

Llamado contra la polarización y búsqueda del bien común

En otro pasaje de la conferencia de prensa a bordo de la aeronave papal, el pontífice se refirió al clima de confrontación social y política que atraviesan diversas naciones, señalando la influencia de los entornos digitales en la profundización de las divisiones internas.

"Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar, de unirnos. Entonces ojalá que haya sembrado semillas, esperanza, un mensaje de posibilidad de unidad a pesar de las dificultades y las diferencias, para buscar soluciones siempre pensando en el bien común, en el bien del pueblo", manifestó el santo padre.

Finalmente, León XIV expresó su expectativa de que los días de actividades pastorales en territorio argentino contribuyan a promover el diálogo y la reconciliación ciudadana por encima de las discrepancias partidarias.

En ese sentido, el papa León XIV concluyó su recorrido por Sudamérica reiterando el carácter estrictamente pastoral y humanitario de su pontificado, al tiempo que exhortó a las autoridades y ciudadanos a priorizar la unidad social y la dignidad de los sectores más desfavorecidos.