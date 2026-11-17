17/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La infraestructura más vigilada y emblemática de la península sufrió el golpe más devastador desde el inicio de la invasión a gran escala. Doce años después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, impusiera la anexión ilegal de la península de Crimea y seis años después de inaugurar la obra, un ataque con misiles ucranianos destruyó parte del puente de Crimea.

El impacto dirigido por las Fuerzas Armadas de Ucrania logró provocar el desprendimiento y colapso de un tramo central de la estructura, destruyendo un arco de más de 200 metros de longitud y quince pisos de altura, interrumpiendo drásticamente el paso vehicular en el principal cruce que une Rusia continental con el territorio ocupado.

Una operación milimétrica y sin precedentes

El devastador bombardeo no fue un hecho aislado, sino la culminación de una compleja estrategia planificada durante semanas por el Servicio de Seguridad de Ucrania y el Estado Mayor.

Según detalló el presidente Volodímir Zelenski, la acción consistió en una ofensiva coordinada que empleó múltiples sistemas de armas avanzados, destacando el uso de los misiles de fabricación propia Flamingo, capaces de recorrer grandes distancias con alta precisión.

"Hoy cualquiera puede ver las consecuencias para el principal paso militar desde territorio ruso hacia nuestro Crimea ucraniano. Este es el resultado de la séptima fase de una operación que se llevó a cabo durante varias semanas y que fue diseñada y coordinada por el Servicio de Seguridad junto con el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania", señaló Zelenski.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine's Defense Forces involved, Ukraine's Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to... pic.twitter.com/pgUxGrE61K — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

Previamente, las fuerzas ucranias neutralizaron radares, sistemas de defensa aérea y equipos de guerra electrónica rusos para despejar el camino hacia el objetivo estratégico.

"Reconstruimos nuestra infraestructura. Pero también recordamos a Rusia que la guerra siempre volverá al lugar donde comenzó", sentenció el líder ucraniano.

El severo impacto en la logística militar de Putin

Más allá de la evidente derrota propagandística para el Kremlin, calificada por analistas internacionales como un revés simbólico a pocos días de cumbres diplomáticas clave, la destrucción parcial del puente agrava significativamente la situación de desabastecimiento en el sur del frente ucraniano.

Al quedar inhabilitada la vía por carretera y obstaculizado el paso de embarcaciones debido a la caída de miles de toneladas de escombros, la población de Crimea y las tropas rusas dependen ahora de un corredor terrestre vulnerable o de rutas ferroviarias limitadas, asestando un golpe estratégico a las aspiraciones militares de Moscú.