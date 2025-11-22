México: Al menos 10 muertos y 20 heridos tras volcadura de bus en carretera

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En la ciudad de Morelia, en el Estado de Michoacán, un bus lleno de pasajeros se volcó dejando el saldo preliminar de 10 fallecidos y 20 heridos, según informó el gobierno mexicano de la jurisdicción.

Volcadura de bus deja fallecidos

El accidente ocurrió durante la mañana de este sábado 22 de noviembre en la carretera Morelia-Pátzcuaro con el trágico saldo mencionado. Según información preliminar, el vehículo habría perdido el control y chocó en contra de una cita asfáltica de la carretera.

El bus provenía desde Uruapan con destino a Tlalpujahua, en el municipio de Morelia, Michoacán. La volcadura del auto ocurrió en el kilómetro 23 de la mencionada carretera.

Se registró un alto impacto por lo que el vehículo termino dañado y parte de los heridos quedaron atrapados en el vehículo frente a los cuerpos de las personas fallecidas.

Las maniobras de rescate estuvieron a cargo de los equipos de emergencia de carreteras, bomberos, la Policía Federal de México, entre otras autoridades. En el lugar del siniestro se iniciaron el rescate de las personas accidentadas, sin embargo, la estructura del vehículo golpeada retrasó las operaciones.

Las personas rescatadas fueron trasladadas de emergencia hacia diversos hospitales de la ciudad de Morelia para asegurar la atención médica. Al momento se desconoce la identidad de las personas fallecidas como de los heridos.

Fiscalía acudió hacia la zona

Un equipo de la Fiscalía General del Estado llegó hacia el lugar de accidente para realizar las primeras diligencias y el traslado de los cuerpos hacia el servicio médico forense.

El tránsito vehicular en la zona quedó paralizada debido al accionar de rescate en la zona. Las autoridades policiales mantienen que la zona se encuentre dispuesta para continuar con los rescates.

El accidente ocasionó que las autoridades policiales planifiquen rutas alternas mientras el personal encargo del rescate finalizaba los trabajos de auxilio a las víctimas.

Hasta el momento las autoridades no han logrado identificar la causa exacta que llevó a la volcadura del bus. Más se continúan con las investigaciones de las causas.

Los accidentes de tránsito a nivel global comprometen en una de las mayores causas de muerte, por lo que es necesario que se continúe con la prevención tanto de conductores como de transeúntes.

