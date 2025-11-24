Anciana "resucitó" antes de ser cremada: Familiares la encontraron con vida al destapar el ataúd

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hecho surrealista ocurrió en una provincia de Tailandia, luego de que una anciana que había sido declarada muerta, "resucitó" momentos antes de ser cremada. Los familiares la había trasladado hasta un templo para proceder con la incineración, cuando empezaron a escuchar ruidos y al abrir el cajón la encontraron con vida.

Anciana sufría enfermedad crónica

De acuerdo al medio tailandés Kapook, la mujer de la tercera edad sufría una enfermedad crónica que la tenía postrada en cama desde hace tres años. En los últimos días había dejado de comer, perdiendo el conocimiento y dejando de respirar, por lo que fue trasladada a un hospital en Phitsanulok.

En el centro médico fue examinada por los médicos, quienes declararon el deceso de Chonthirot, de 65 años, el pasado 23 de noviembre. Pese a que emitieron el certificado de defunción, el nosocomio no recogió el cuerpo, por lo que la familia trasladó el cadáver hacia el templo Wat Rat Prakong Tham, a las afueras de Bangkok.

Llevadas desde la localidad de Phitsanulok, los parientes de la sexagenaria la cubrieron con un paño tras comprobar que se encontraba muerta. Al arribar al templo, abrieron el ataúd y se dieron con la sorpresa de que la anciana se había movido de posición y que además, podía mover los ojos.

Tras percatarse de esto, personal del santuario utilizó un monitor básico de signos vitales y notaron que todavía tenía signos vitales. De inmediato coordinaron su derivación a un hospital, apoyando con los gastos médicos y solicitando un examen exhaustivo para determinar porqué la declararon muerta.

¿La "resurrección" tiene explicación científica?

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés), esto es conocido como el Síndrome de Lázaro. La única explicación plausible que ofrecen ante estos sucesos es la Presión Positiva al Final de la Espiración y la alteración del retorno venoso, un retorno tardío de la circulación espontánea.

Entre los diagnósticos que encontraron los infartos de miocardio y ocho enfermedad obstructiva de las vías respiratorias destacaron. Además, se evidenciaron casos de rotura de aneurisma aórtico abdominal, de arteria pulmonar, hemorragia gastrointestinal, hiperpotasemia, traumatismo, sepsis, entre otros.

