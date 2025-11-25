25/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, volvió a reiterar que nunca ha solicitado pensión vitalicia por haber asumido la Presidencia del país, ni haber ocupado una curul en el Congreso, en comparación de Dina Boluarte, quien ahora pide al Congreso, la activación de su pensión y otros beneficios destinados a quienes ocuparon la jefatura del Estado.

Martín Vizcarra llegó al set del programa 'Hablemos Claro' para revelar cuál es su postura a un día de la lectura de su sentencia que realizará el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional en el marco de los casos que se le investigan: 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua' por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en calidad de autor.

El exmandatario aseguró que "con la frente en alto" acudirá para escuchar su sentencia. Pero no todo quedó ahí, ya que como era de esperarse, Vizcarra no es ajeno a la coyuntura política y se animó a opinar sobre el reciente pedido que realizó Dina Boluarte para acceder a una pensión vitalicia, que podría superar los S/ 35 mil mensuales, y a otros beneficios luego de ser vacada del cargo el pasado 10 de octubre.

Respecto a este tema, Martín Vizcarra sostuvo que en comparación a la exjefa de Estado, él nunca ha solicitado esa pensión, ni como excongresista ni como expresidente del país, ya que él vive en función de sus trabajos y su carrera como ingeniero civil. Incluso, agregó que lleva 20 años en la actividad privada y se traslada en su "auto particular atravesando todo el tráfico limeño".

"No cobro pensión vitalicia. No me paga un sol el Estado, ni como congresista que he sido electo, ni como expresidente. No es que me la hayan negado, ni siquiera la he pedido, vivo en función de mis trabajos. Soy ingeniero civil, he trabajado 20 años en la actividad privada", expresó.

¿Dina Boluarte debería pedir pensión?

Seguidamente, Vizcarra resaltó que desde su punto de vista, pese a que legalmente le correspondería la pensión vitalicia, Dina Boluarte no debería "por delicadeza" ni siquiera solicitarla por su controvertida gestión como presidenta del Perú y los procesos legales en su contra.

"Obviamente por lo que ha hecho, no corresponde. Dina Boluarte debería tener la delicadeza de no pedirla, ni ponerla a debate. ¿Cómo se la va a merecer?", acotó ante las cámaras de Exitosa.

Asistirá a la lectura de su sentencia

Finalmente, el integrante del partido Perú Primero resaltó que, pese a que familiares y personas cercanas de su círculo social le recomendaron no acudir a la lectura de su sentencia e incluso escaparse del país, él sí irá de forma puntual, a las 9.00 a. m. del 26 de noviembre, hasta la sede del Poder Judicial porque se encuentra tranquilo y confía en su inocencia.

Es así que durante su entrevista con Exitosa, ádemás de abordar el tema judicial en su contra, el expresidente Martín Vizcarra descartó haber solicitado acceder a una pensión vitalicia y aseguró que vive "en función de su trabajo".