Tragedia en circo: Acróbata chileno muere durante arriesgado show de motocicletas

Durante un arriesgado show de motocicletas, el acróbata chileno Christian Quezada sufrió un fatal accidente que terminó trágicamente con su joven vida. La inesperada tragedia ocurrió frente a numerosos espectadores que no podían creer lo que pasaba en ese momento impactante.

Fatal accidente durante función circense en Italia

El espectáculo circense se tiñó de tragedia en Italia cuando Christian Quezada, un chileno de 26 años, perdió la vida en pleno show.

El accidente pasó mientras hacían el famoso número del "globo de la muerte", ese aro de metal donde los motociclistas corren a toda velocidad haciendo maniobras peligrosas.

Christian Quezada ingresó al globo junto a otros dos acróbatas —uno mexicano y otro europeo— para iniciar la coreografía acrobática que exige precisión absoluta.

Sin embargo, en pleno movimiento, una descoordinación provocó la caída de uno de los motociclistas, generando una reacción en cadena. Los tres artistas se desplomaron dentro de la estructura, sufriendo violentos impactos.

Christian Quezada murió en el acto debido a la gravedad del impacto. Su compañero mexicano, de 43 años, fue trasladado de urgencia al hospital en estado crítico, mientras que el tercer integrante del número resultó ileso, según informaron medios locales.

Tras el accidente, la Fiscalía local abrió una investigación para determinar si el circo cumplía con todas las normas de seguridad requeridas para este tipo de espectáculos.

Por su parte, el circo dijo que paraban todas las funciones en Sant'Anastasia hasta que se aclare bien todo lo que pasó.

El mundo del circo, tanto en Italia como en Chile, se vio conmocionado por la noticia, y los homenajes al joven artista no se hicieron esperar.

Videos y fotos del momento circulan en redes sociales, y seguidores del espectáculo compartieron mensajes de solidaridad con la familia y compañeros de Christian Quezada.

¿Quién era Christian Quezada?

Según Napolitanoday, Christian Quezada era un artista multidisciplinario: motociclista, trapecista y acróbata. A lo largo de su carrera recorrió distintos países con espectáculos itinerantes y, este año, incluso se presentó ante el Papa Francisco junto a la familia del Imperial Royal Circus.

Su talento y disciplina lo habían convertido en una figura prometedora dentro del mundo circense internacional.

Compañeros y amigos compartieron emotivas despedidas en redes sociales, destacando su dedicación y el camino que estaba construyendo.

Desde el Instagram del Circo Los Tachuelas escribieron: "Duelo para el circo chileno, en especial al Circo Los Tachuelas, este joven su infancia y adolescencia la vivió en nuestro circo y compartió con todos los muchachos de la nueva generación".

