Martín Vizcarra preocupado por sentencia: "¿Van a usar los argumentos del proceso o se van a dejar influenciar?"

En diálogo con Exitosa, el expresidente Martín Vizcarra manifestó su preocupación por su sentencia y afirmó que espera que los jueces se basen en los argumentos del proceso, sin dejarse influenciar por la presión para "sacarlo del juego político".

Vizcarra preocupado por juicio

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el jefe de campaña de Perú Primero aceptó estar preocupado por el resultado del juicio por los casos 'Lomas de Ilo' y Hospital de Moquegua.

"Obviamente siempre tiene que haber una preocupación, si vas a recibir una sentencia después de cinco años de investigación, un año de juicio oral, tiene que haber cierta preocupación. Pero no hay una duda en por eso no tengo la más mínima duda", dijo.

El exmandatario señaló que son tres colegiados quienes decidirán su futuro este miércoles 26 de noviembre, y no dudó en cuestionar si tomarán la decisión final basándose en las pruebas del procesos o en lo externo.

"Finalmente son tres personas, hay un colegiado, una jueza y dos jueces que forman el colegiado de tres jueces los que finalmente van a dictar mañana sentencia. Entonces, la pregunta es clara: ¿Van a usar el código procesal penal, van a usar los sustentos, los argumentos de todo el proceso o se van a dejar influenciar por la presión mediática, política que existe?", señaló.

Sostuvo de ser la última opción sería para tratar de "sacarlo del juego político", además, reveló que su preocupación no va solo por su futuro, sino por quienes están atrás de él, su esposa e hijos, así como familiares y la colectividad política.

Defiende su gestión en Moquegua

Vizcarra aprovechó para defender su gestión como presidente regional de Moquegua entre 2011-2014, pues asegura que la región mejoró en todos los sentidos.

"Moquegua mejoró en todos los indicadores sociales y económicos. Todos, comprensión lectora, en lógico matemática, disminución de muertes infantiles, materno infantil, bajó la anemia, bajó la desnutrición crónica. Y lo convirtió a Moquegua (...) Pero además de eso demostró que si se puede hacer una gestión honesta", señaló.

Resaltó que no se ha hallado funcionario o trabajador de Moquegua que testifique que cometió actos de corrupción, debido a que esto no ocurrió en ningún momento.

"Juárez Atoche ha entrevistado a lo largo de los cinco años de este proceso, prácticamente a todos los trabajadores del Gobierno Regional y no ha encontrado una declaración inculpatoria", aseguró.

