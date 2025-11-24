RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
¡Respondió!

Claudia Sheinbaum rechaza una posible intervención del Perú en la embajada de México: "Estaría fuera de toda norma"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo ante la posibilidad de que el Gobierno peruano intervenga en la embajada mexicana para capturar a Betssy Chávez.

Claudia Sheinbaum rechaza intervención en embajada de México
Claudia Sheinbaum rechaza intervención en embajada de México (Presidencia de México)

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 24/11/2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el planteamiento del presidente José Jerí sobre una posible intervención del Gobierno peruano en la embajada mexicana para capturar a Betssy Chávez, pues consideró que está fuera de las normas internacionales. 

Defiende asilo de Betssy Chávez

Al ser cuestionada ante una posible intervención en la embajada de México, la mandataria advirtió que cualquier acción similar implica una "violencia a la soberanía" así como una infracción a las leyes internacionales. 

"Podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional. Ya ocurrió en el Ecuador violando todas las leyes internacionales", dijo recordando la intervención a su embajada en dicho país. 

Asimismo, sostuvo que el asilo político de Betssy Chávez es "el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos" y sostuvo que se encuentran en "el marco de las relaciones internacionales y sus leyes". 

"La vulneración sería muy grave, el diálogo siempre es lo mejor, siempre, se pueden tener diferencias en lo que opinan. Ellos tomaron la decisión de romper las relaciones con México, pero una intervención a nuestra embajada estaría fuera de toda norma", señaló. 

Jerí no descarta ingreso

En entrevista con El Comercio, Jerí señaló que cualquier acción que ejecute el Ejecutivo "debe pensarse conforme a los compromisos internacionales". Sin embargo, el jefe de Estado aseguró que "no se limita", pues existe un mandato judicial.

"Soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas, que muchos no se lo esperaban, que no me tiembla la mano", sentenció.

Frente a un posible escenario en el que se lleve a cabo una intervención que la izquierda latinoamericana podría rechazar categóricamente, el mandatario peruano asegura que "no tengo miedo cuando sé que estoy haciendo lo correcto".

Asimismo, restó importancia a la firme postura del presidente Gustavo Petro, que amenazó con retirar la embajada de Colombia del Perú si se "agrede la embajada mexicana".

Pese a esta posibilidad, Jerí Oré aseguró que su gobierno aun no ha definido una medida concreta respecto a la orden de prisión para Chávez Chino al haberse dictado recientemente, por lo que el Gabinete considera necesario meditarlo.

El mandatario señaló que el Ejecutivo aun no se pronunciará con una postura respecto al otorgamiento de un salvoconducto a la expremier, pero que consideran que se ha hecho un "mal uso del asilo político".

Por estas declaraciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum señaló que una intervención en la embajada violaría toda norma internacional y rechazó el planteamiento. 

