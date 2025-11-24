Aviones militares de los Estados Unidos sobrevuelan espacio aéreo de Venezuela en medio de tensión

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En horas de la tarde del 24 de noviembre, se reportó la presencia de varios aviones militares de los Estados Unidos cerca del espacio aéreo de Venezuela. Un bombardero B-52 sobrevoló la costa norte del país sudamericano escoltado por unos cazas F-18 y otras aeronaves de reabastecimiento.

Maniobra en medio de ambiente tenso

De acuerdo al sitio FlightRadar24, un Boeing B-52H Stratofortress, perteneciente a la Fuerza Aérea estadounidense se desplazó cerca del cielo de Caracas. La maniobra la realizó junto a al menos cuatro cazas de cuarta generación F/A-18 Hornet y a dos E-2D Hawkeye, un sistemas aerotransportado de alerta temprana.

El mapa de vuelo muestra que la aeronave partió desde la Base Aérea Minot, en Dakota del Norte y arribó a las costas venezolanas cerca de las 5.30 de la tarde (hora peruana). Se mantuvo sobrevolando junto a sus escoltas por casi media hora y luego tomó rumbo hacia el norte.

Recorrido que realizó el bombardero B-52 desde Estados Unidos.

Fabricado por la compañía Boeing, el B-52 Stratofortress se encuentra operativo desde 1955, como un bombardero estratégico subsónico de largo alcance. Cuenta con una longitud de 48-5 metros, propulsado por ocho motores turbofán Pratt & Whitney TF33-P-3, alcanzando una velocidad máxima de 1050 km/h.

Por otra parte, los F-18 entraron en servicio en 1983, en reemplazo de los aviones como el A-6 Intruder y el F-14 Tomcat. Equipados con dos motores Turbofán, llega a una velocidad pico de 1915/h y cuenta con un misiles IM-9 Sidewinder (corto alcance), AIM-7 Sparrow y AIM-120 AMRAAM (medio alcance), así como bombas de hasta 500 kg.

🇺🇸🇻🇪 | URGENTE: Bombarderos militares estadounidenses B-52, aviones de combate F-18 y aviones cisterna están volando frente a las costas de Venezuela. pic.twitter.com/5yoMcApFvk — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 24, 2025

EE.UU. pidió precaución a líneas aéreas

La Autoridad Federal de Aviación estadounidense alertó el viernes pasado a las aerolíneas comerciales a tomar precauciones ante el incremento de la actividad militar en el espacio aéreo venezolano. Frente a esto, seis compañías internaciones decidieron suspender sus vuelos hacia el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas.

El último domingo, el Washington Post informó que EE.UU. estaba contemplando realizar una "operación psicológica" en el país sudamericano. La idea era que aeronaves lancen folletos con información sobre los 50 millones de dólares que pide la justicia del país norteamericano por la captura de Nicolás Maduro.

