10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 10/08/2026
A causa de los fuertes movimientos telúricos, gobernantes de la región expresaron su solidaridad con el pueblo colombiano, que atravesó una complicada jornada, y se mostraron dispuestos a atender los requerimientos de Abelardo de la Espriella.
Un terremoto de magnitud 7.4 sacude la mayor parte de Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. El fuerte movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
Kast envía mensaje desde Panamá
José Antonio Kast, presidente de Chile, mediante su cuenta oficial en X, ha asegurado que su país "conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos" y mostró su disponibilidad para asistir a las autoridades Colombiana cuando los necesite.
Bukele envía mensaje desde Panamá
El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, en su post, mostró su lado más espiritual y que su país está en comunicación con las autoridades y listo para desplegar personal médico, paramédicos e insumos.
Plasencia envía mensaje desde Panamá
Félix Plasencia González, ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela, que recientemente sufrió un doble terremoto de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que dejó más de 6.100 muertos, también alcanzó un recado reconfortante y alista envío de rescatistas.
Cabe mencionar que el sismo registrado este martes 10 de agosto en Colombia también fue percibido en varias zonas de Venezuela, especialmente en Caracas y los estados de Táchira, Zulia, Lara y Carabobo, según reportes de usuarios en redes sociales.
Mulino envía mensaje desde Panamá
José Raúl Mulino, gobernante panameño, ha puesto a disposición su "colaboración" dentro de sus capacidades haciendo mención directa al jefe de Estado colombiano, Abelardo de la Espriella.
Tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió gran parte de Colombia, gobernantes de la región expresaron su solidaridad con el pueblo colombiano y ofrecieron apoyo al Gobierno de Abelardo de la Espriella.
El fuerte movimiento telúrico ocurrió este lunes 10 de agosto y tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano.