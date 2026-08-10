Presidentes latinoamericanos expresan solidaridad con Colombia tras terremoto de 7.4 y ofrecen apoyo

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A causa de los fuertes movimientos telúricos, gobernantes de la región expresaron su solidaridad con el pueblo colombiano, que atravesó una complicada jornada, y se mostraron dispuestos a atender los requerimientos de Abelardo de la Espriella.

Un terremoto de magnitud 7.4 sacude la mayor parte de Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. El fuerte movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Kast envía mensaje desde Panamá

José Antonio Kast, presidente de Chile, mediante su cuenta oficial en X, ha asegurado que su país "conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos" y mostró su disponibilidad para asistir a las autoridades Colombiana cuando los necesite.

Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) August 10, 2026

Bukele envía mensaje desde Panamá

El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, en su post, mostró su lado más espiritual y que su país está en comunicación con las autoridades y listo para desplegar personal médico, paramédicos e insumos.

Estamos siguiendo de cerca las consecuencias del fuerte terremoto que golpeó esta mañana a Colombia.



Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles.



Colombia cuenta con... — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 10, 2026

Plasencia envía mensaje desde Panamá

Félix Plasencia González, ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela, que recientemente sufrió un doble terremoto de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que dejó más de 6.100 muertos, también alcanzó un recado reconfortante y alista envío de rescatistas.

La República Bolivariana de Venezuela, en nombre del pueblo venezolano y de sus autoridades, expresa su más profunda solidaridad y fraternidad con el pueblo y el Gobierno de la hermana República de Colombia ante el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte del... pic.twitter.com/JvV1mhMlrm — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) August 10, 2026

Cabe mencionar que el sismo registrado este martes 10 de agosto en Colombia también fue percibido en varias zonas de Venezuela, especialmente en Caracas y los estados de Táchira, Zulia, Lara y Carabobo, según reportes de usuarios en redes sociales.

Mulino envía mensaje desde Panamá

José Raúl Mulino, gobernante panameño, ha puesto a disposición su "colaboración" dentro de sus capacidades haciendo mención directa al jefe de Estado colombiano, Abelardo de la Espriella.

Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos @AbelardoPTE 🙏🏻 — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) August 10, 2026

Tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió gran parte de Colombia, gobernantes de la región expresaron su solidaridad con el pueblo colombiano y ofrecieron apoyo al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El fuerte movimiento telúrico ocurrió este lunes 10 de agosto y tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano.