Recordado actor de 'Pasión de Gavilanes' revela el drama que vive al no encontrar empleo: "No me dejan trabajar"

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Complicada situación. Un actor recordado por ser uno de los personajes principales de la popular telenovela 'Pasión de gavilanes' atraviesa un duro momento debido a que recientemente ha revelado el drama que vive al no encontrar empleo desde hace cinco años y que le resulta imposible desarrollar su carrera en la actuación.

Una situación adversa que le impide actuar a Mario Cimarro

En la década del 2000 una telenovela acaparó las pantallas de televisión de habla hispana con dos temporadas y 259 episodios. Ello, además, generó gran popularidad entre sus protagonistas, sin embargo, en la actualidad uno de ellos enfrenta una etapa lejos del éxito alcanzado por la ficción.

Nos referimos al actor cubano Mario Cimarro, recordado por interpretar a Juan Reyes, se encuentra realizando una búsqueda desesperada de trabajo por diversas cadenas de televisión en España.

Con el paso del tiempo, las cosas han cambiado drásticamente para él. Así se ha publicado en las últimas horas, y así lo ha confirmado él mismo en redes sociales a través de un audiovisual en el que pone en evidencia el drama que le toca afrontar en la actualidad.

Cimarro ha contado últimamente en redes sociales que, tras renegar del regreso de 'Pasión de gavilanes', emitido hace unos años, se ha encontrado con muchos obstáculos actualmente para seguir trabajando. Inclusive denunció la existencia de una "lista negra" en las grandes productoras de Estados Unidos y Latinoamérica que le impide seguir actuando.

"Telemundo no me deja trabajar en ninguna parte. No puedo trabajar en sus producciones, pero tampoco dejan a los managers y representantes que me consigan trabajos en otros lugares como en Televisa o en cualquier otra producción mexicana. Para colmo, ahora ni siquiera en Miami, ni siquiera aquí, en territorio nacional, en Estados Unidos, me dejan trabajar", narró en un video de Instagram.

Y en declaraciones para el programa 'El verano se mueve', de la cadena de televisión de España 'Telecinco' ha dado cuenta de su difícil panorama actual en lo laboral y lo económico. Afirmó que lleva más de 5 años sin trabajar, desapareciendo por completo los ingresos que le hicieron ser uno de los actores mejor pagados de la escena hispanohablante.

El llamado de Mario Cimarro pidiendo trabajo

Al actor se le está acabando el dinero, y de hecho, ha tenido que alquilar su casa en Estados Unidos y mudarse a un piso mucho más pequeño. Aparte de sufrir un revés profesional, también ha atravesado uno sentimental debido a que esta súplica de trabajo llega dos días después de conocerse su divorcio.

"Pido a los productores, directores y a los colegas de profesión de España que busquen trabajo. No se me caen los anillos por decirlo", expresó el recordado actor cubano.

Años después del éxito que ganó tras su participación en 'Pasión de Gavilanes', el actor cubano Mario Cimarro atraviesa un momento complicado debido a que no puede trabajar desde hace cinco años por lo que ha solicitado empleo en España, donde actualmente reside.