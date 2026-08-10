Natalia Segura revela el difícil momento que vivió durante el terremoto en Colombia: "Pensaba en mi hijo"

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalia Segura y su esposo Ignacio Baladán vivieron momentos de angustia tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que se registró en Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto. La influencer sostuvo que entró en pánico y se preocupó por su hijo.

Natalia Segura vivió trágico momento tras terremoto

En la mañana del lunes 10 de agosto, Colombia fue sacudida por un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, que llevó al Gobierno de Abelardo de la Espriella declarar emergencia nacional, ya que la emergencia dejó hasta el momento, más de 110 muertos y más de 80 heridos.

En medio de esta situación, los seguidores se mantienen a la expectativa sobre los pronunciamientos de sus artistas favoritos en Colombia, entre ellos Natalia Segura, quien vive en el país cafetero junto a su esposo, el exchico reality Ignacio Baladán.

La pareja regresó a Colombia tras una breve visita a Perú, sin imaginar que vivirían momentos de angustia por el fuerte movimiento telúrico registrado este lunes. A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer colombiana dio a conocer detalles de lo vivido durante el terremoto junto a su hijo pequeño.

De acuerdo a su testimonio, sintió el "remezón" cuando se encontraba en el baño, y observó cómo los objetos de vidrio comenzaban a moverse, lo que rápidamente la llevó a pensar primero en el bienestar de su pequeño Lucca. "Yo estaba buscando una bata para ponerme y yo solo pensaba en mi hijo", precisó en un inicio 'La Segura'.

Ignacio Baladán y Natalia Segura preocupados por su hijo

Seguidamente, la creadora de contenidos sostuvo que uno de los puntos más críticos de la situación fue el problema de salud que tiene y afecta su sistema nervioso, ya que ante situaciones de miedo extremo, su cuerpo reacciona de forma involuntaria.

"Mis piernas temblaban, no me podía ni mover, no podía caminar... la plasticidad se me aumenta al mil y aparte de eso me da clonus", detalló sobre los movimientos involuntarios que sufrió en el momento del terremoto junto a Baladán.

Esta situación ya había sido prevista por la pareja. En medio de la emergencia, 'La Segura' recordó una instrucción tajante que le había dado previamente a Ignacio Baladán: siempre priorizar la seguridad de su hijo Lucca. "Yo una vez le dije al amor, si en algún momento llega a pasar algo, si hay un temblor muy fuerte o bueno, Dios no lo quiera, un terremoto o lo que sea, corran con el niño, o sea no me esperen a mí", relató conmovida en Instagram.

Más de 100 muertos por terremoto en Colombia

Finalmente, Natalia Segura precisó que sus familiares están a salvo y en una siguiente publicación mostró su preocupación por la cifra de personas que resultaron afectados por el terremoto en Colombia. Pues bien, de acuerdo al presidente de ese país, Abelardo de la Espriella, hasta las 12:50 horas habría al menos 111 muertos y 87 heridos.

En medio de la emergencia que se vive en Colombia, la influencer Natalia Segura, conocida como 'La Segura', usó sus redes sociales para relatar la angustiante experiencia que vivió junto a Ignacio Baladán por el terremoto de magnitud 7.4 sentido este lunes y por qué su condición de salud le impidió reaccionar con rapidez.