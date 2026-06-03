Luto en la música: Fallece Peabo Bryson, mítica voz de las baladas de Disney, a los 75 años

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la música y del cine despide a una de sus voces más reconocibles tras conocerse que la mítica voz de las baladas de Disnet, Peabo Bryson, falleció a los 75 años, según lo confirmó su familia.

Se apagó la mítica voz de las baladas de Disney

El reconocido artista perdió la vida el último martes, 2 de junio, rodeado de sus seres queridos, aunque no se conoció la causa oficial de su deceso, trascendió que sucedió pocos días después de sufrir un ictus, emergencia que se suscita cuando se interrumpe de forma repentina el flujo de sangre al cerebro.

De acuerdo a lo informado por el medio especializado TMZ cuando se registró su fallecimiento, el cantante "estuvo rodeado del amor de su familia y de sus seres queridos". Él ya había sufrido un infarto en 2019 del cual logró recuperarse.

Con esta sensible noticia se pone fin a una trayectoria de más de cinco décadas marcada por las baladas románticas que marcaron una época en Disney, los duetos de éxito y una voz que acompañó a varias generaciones de oyentes.

El intérprete alcanzó fama internacional gracias a dos canciones que forman parte de la historia de clásicos de Disney. En 1992 grabó junto a Celine Dion el tema principal de 'La Bella y la Bestia', mientras que un año después cantó con Regine Belle la canción 'Un mundo ideal' para la película 'Aladdin'.

Ambas canciones se convirtieron en fenómenos mundiales y le valieron dos premios Grammy, consolidando su nombre más allá del ámbito en el que destacó: el soul y el R & B.

Peabo Bryson celebrando su cumpleaños 75 en abril de 2026

Una destacada trayectoria construida sobre el romanticismo

Nacido como Robert Peapo Bryson en Greenville, Carolina del Sur, inició su carrera profesional en la década de 1970. Tras sus primeros pasos en grupos locales entre los que destaca 'Moses Dillard and the Text-Town Display', emprendió una trayectoria en solitario que le convirtió en uno de los grandes especialistas de la balada romántica estadounidense.

Entre sus canciones más populares figuran 'If Ever You're in My Arms Again', 'Can You Stop the Rain', 'Feel the Fire o I'm So into You'. Sin embargo, gran parte de su prestigio artístico se cimentó en los duetos.

Compartió estudio con figuras como Roberta Flack, Natalie Cole o Kenny G, dejando algunas de las canciones románticas más populares de los años ochenta y noventa. Con una voz elegante y cálida tuvo facilidad para adentrarse entre el soul, pop y el adult contemporary. A lo largo de su carrera publicó más de 20 discos